連續3年成為英國30歲以下最富有的名人 Harry Styles身家達17億元

英國流行歌手Harry Styles，連續第3年成為英國30歲以下最富有的名人，個人資產達1.75億英鎊(約港幣17億)。據《每日郵報》報道，Harry Styles於2021年9月至2023年7月，舉辦一場名為《Love On Tour》的世界巡迴演唱會，而且場場爆滿，票房營業額達5.08億英鎊(約港幣49.5億)，他憑此積累了巨大財富。

此前有媒體報道指，2022年4月至2023年3月期間，Harry Styles每周錄得約200萬英鎊(約港幣1,950萬)的收入。因此他在2022和23年，連續兩年位居英國30歲以下名人首富榜第一位。截至2022年，他的資產就有1.6億英鎊(約港幣15.6億)。