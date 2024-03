連詩雅宣布陀B後首度現身 孖鄧小巧談有仔趁嫩生

至於生仔,即將成為母親的Shiga表示婚後每次見到親朋戚友時的第一句說話就是「幾時生仔?」小巧即謂:「個個都話有仔趁嫩生。」Shiga即笑謂:「我過咗嗰個『嫩』啦,哈哈。其實我係一個幾大唔透嘅細路嚟嘅,不過有啲人生咗反而打理得頭家好好,有啲好成熟嘅反而搞唔掂,所以我就話when it comes you”ll be ready. 我嘅心態係隨緣多啲,go with the flow. 」

可能因為身份的轉變,當Shiga唱完講述母親的《雲吞》後特別感觸,問到母親做過一件最令她感動的事時,Shiga表示很多,「我係媽咪湊大,佢係經濟支柱,我哋係相依為命,所以……(抹眼淚)以前唱情歌係好觸動到,但原來人去到另一個階段,經歷多咗、人越大、屋企人越嚟越老,要經歷生離死別。我好慶幸我媽媽仲喺我身邊,但因為佢年紀真係比較大,佢四十歲先生我,所以我一路唱呢首歌同埋睇MV嘅時候,我最初好激動唱唔到,歌詞令我覺得好有共鳴。」小巧謂對Shiga一番話特別深刻,「佢話:『我自己窮有乜所謂啫,我要養我阿媽,我自己瞓天橋底都得,但我唔可以俾我阿媽瞓天橋底!』」