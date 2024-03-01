連詩雅宣布陀B後首度現身 孖鄧小巧談有仔趁嫩生

由鄧小巧主理的網上歌唱節目《Singaholic》來到第五集，今集請來剛宣佈造人成功的連詩雅（Shiga）任嘉賓，由於是宣佈有喜後首個歌唱及訪談節目，期間二人大談生仔經及新婚話題。小巧更謂Shiga是首位現身節目的人妻嘉賓，「可以陪我一齊傾人妻話題。」

由於二人均是新婚，所以話題總離不開婚姻生活、跟另一半的相處。小巧問Shiga老公陳家樂最「唔掂」甚麼事，Shiga第一樣便是投訴他不洗碗，「係唯一一樣要投訴。但我要澄清雖然佢唔洗碗，但因為我都唔洗衫，哈哈，所以佢負責洗廁所、洗衫呢啲清潔部門，但廚房入面所有嘢就係我負責。」而小巧則最頂唔順老公狂食西餐，Shiga憶述有次在家中問小巧想吃甚麼，她第一句便是「總之唔好西餐就得」，小巧隨即向Shiga大呻苦況，「以前冬天好鍾意招呼啲朋友嚟我屋企打邊爐，我今年係一次喺屋企打邊爐嘅經驗都冇！因為佢憎打邊爐！」