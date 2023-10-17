連詩雅演唱會跳Jisoo開花舞兼唱到此為止 網民批尷尬：薛家燕完勝

連詩雅演唱會跳BLACKPINK開花舞兼唱到此為止 網民批尷尬：薛家燕完勝

連詩雅（Shiga）正展開《2023連詩雅「與你相連」巡迴音樂會》，上周六（10月14日）廣州站開鑼，於台上大唱金曲《到此為止》、《說一句》、《好好過》等經典歌曲，老公陳家樂更到場支持。演唱會地點係喺廣州中山紀念堂，原來連詩雅並唔係第一次踏足呢個舞台，佢喺台上憶述10年前首次踏上呢個舞台就係做師兄周柏豪演唱會嘉賓，表示過去幾年唔易過，眼看演唱會嘅夢好似愈來愈遠，好開心大家無忘記佢。10年過去，連詩雅除咗由嘉賓變成主辦歌手，更加喺台上勁歌熱舞近10分鐘；另外又大跳BLACKPINK成員Jisoo首支Solo歌曲《FLOWER》。

家燕媽媽獲讚有誠意 不過部份網民對連詩雅跳嘅舞步就唔係好受落，紛紛留言批評：「我現在知道，原來她肢體那麼不協調了」、「多少有點放不開的尷尬在」、「這是在跳啥？看不懂」、「你係唔係想笑死我」、「好似有支槍指住佢個頭咁嘅感覺」、「點解佢跳到成隻燒鵝咁嘅haha有趣啊」、「跳出做早操舞模式嘅flower」、「廣場舞」、「跳到DVD卡碟咁」、「真係你唔尷尬就係人地尷尬」等等。