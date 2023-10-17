熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-17 15:50:43

連詩雅演唱會跳Jisoo開花舞兼唱到此為止 網民批尷尬：薛家燕完勝

分享：
連詩雅演唱會跳BLACKPINK開花舞兼唱到此為止 網民批尷尬：薛家燕完勝

連詩雅演唱會跳BLACKPINK開花舞兼唱到此為止 網民批尷尬：薛家燕完勝

連詩雅（Shiga）正展開《2023連詩雅「與你相連」巡迴音樂會》，上周六（10月14日）廣州站開鑼，於台上大唱金曲《到此為止》、《說一句》、《好好過》等經典歌曲，老公陳家樂更到場支持。演唱會地點係喺廣州中山紀念堂，原來連詩雅並唔係第一次踏足呢個舞台，佢喺台上憶述10年前首次踏上呢個舞台就係做師兄周柏豪演唱會嘉賓，表示過去幾年唔易過，眼看演唱會嘅夢好似愈來愈遠，好開心大家無忘記佢。10年過去，連詩雅除咗由嘉賓變成主辦歌手，更加喺台上勁歌熱舞近10分鐘；另外又大跳BLACKPINK成員Jisoo首支Solo歌曲《FLOWER》。

連詩雅演唱會廣州站，大跳BLACKPINK成員Jisoo首支Solo歌曲《FLOWER》開花舞（小紅書圖片） 連詩雅演唱會廣州站，大跳BLACKPINK成員Jisoo首支Solo歌曲《FLOWER》開花舞（小紅書圖片） 連詩雅演唱會廣州站，大跳BLACKPINK成員Jisoo首支Solo歌曲《FLOWER》開花舞（小紅書圖片） 連詩雅演唱會廣州站，大跳BLACKPINK成員Jisoo首支Solo歌曲《FLOWER》開花舞（連詩雅IG）

家燕媽媽獲讚有誠意

不過部份網民對連詩雅跳嘅舞步就唔係好受落，紛紛留言批評：「我現在知道，原來她肢體那麼不協調了」、「多少有點放不開的尷尬在」、「這是在跳啥？看不懂」、「你係唔係想笑死我」、「好似有支槍指住佢個頭咁嘅感覺」、「點解佢跳到成隻燒鵝咁嘅haha有趣啊」、「跳出做早操舞模式嘅flower」、「廣場舞」、「跳到DVD卡碟咁」、「真係你唔尷尬就係人地尷尬」等等。

連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博） 連詩雅演唱會廣州站開鑼（連詩雅微博）

由於薛家燕亦曾於8月《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》活動中跳「開花舞」，仲將歌詞改為廣東話版，對比連詩雅齋跳，網民就話薛家燕有誠意好多，又指跳得好過連詩雅：「唔唱，又怪又尷尬」、「家燕姐完勝」、「家燕姐確實跳得非常好」、「家燕姐有誠意好多，又唱又跳又笑住跳」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

薛家燕都曾跳過開花舞（sitkayinhk IG 影片截圖） 薛家燕都曾跳過開花舞（sitkayinhk IG 影片截圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受