連詩雅索爆現身大晒絕對領域 讚陳家樂主動學湊女

連詩雅(Shiga)、鍾柔美(Yumi)與張進翹(Manson)今日到黃竹坑出席活動，眾人除了獻唱歌曲之外，又與現場觀眾玩遊戲。今次亦是Shiga成為媽媽之後，首度出席公開活動，已成功修身的她上圍升cup，穿起緊身see through上衣突顯其纖腰，開衩的牛仔裙更大晒其絕對領域，身材絕對fit過未嫁時。

開工前密密睇cam Shiga表示今日心情非常緊張，因為自己近乎大半年沒有出席公開活動，並謂自己準備好全面復出，歡迎客戶找她工作。她坦言自己很想陪伴囡囡長大，同時也不想放棄工作，盼可以兩者取得平衡。她稱有工人姐姐幫忙，家中有安裝cam，在活動未開始前已不停看cam留意囡囡情況。

諒解陳家樂不在港為搵奶粉錢 她稱老公陳家樂現時在香港，可以分擔湊B的工作，並很欣賞老公很主動學習照顧BB。問到日後分配照顧BB的時間，她表示未認真研究，因為老公拍攝較多，如果他出埠時，自己會照顧BB多一些，但同時也希望自己出埠時，老公可以留家照顧BB多一些。提到家樂在她懷孕及坐月時都不在港幫手，她表示自己明白對方要去工作賺奶粉錢，所以沒有要求他要補償甚麼。 不過，她坦言自己一個湊的時候，也有些情緒，她說︰「當然一個人去照顧初生BB係有啲情緒起伏，家樂都好好，keep住同我facetime、聯絡，見我唔開心就安撫我，所以情緒都係ok嘅！」

有意生多個 她稱自己希望女兒可以飲人奶多一段時間，所以趁自己未收奶時，儲定多一些。她坦言因為餵人奶令她消耗不少體力及非常肚餓，所以不能太急減磅，現時距離目標體重有二至三公斤。 問到何會考慮再生小朋友，她表示是計劃之內，「喺不久將來有呢個睇法，但唔係呢一刻，始終於係啱啱生完，想休息一陣同努力工作，因為真係好掛住幕前工作，希望多啲唱歌同演戲機會，做多陣先再諗。」 叫翠如做姨媽 提到她的姊妹陳自瑤、黃翠如等輪流探望BB，自己也很開心大家這麼愛錫囡囡，收到不少利是及禮物。問到BB有沒有跟翠如等上契，Shiga表示一直都叫翠如做家姐，所以BB應該會叫翠如做姨媽。 家樂將於本月12日生日，她表示做了媽媽之後，不像以前般可以花些時間搞一些小心思，應該會簡單外出食飯，相信他有女萬事足，囡囡是他最好的生日禮物。