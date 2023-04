連詩雅(Shiga)將於本月24日下嫁陳家樂,日前Shiga與多位好姊妹到酒店舉行告別單身派對,出席的有陳自瑤、梁諾妍、黎紀君等,眾人都以春日打扮及以禮服拍下不少靚相。梁諾妍今日在社交平台上載大量靚相,留言說︰「係一個好靚嘅bachelorette party,咁多個女仔一齊着靚衫影靚相,一齊扮靚靚,希望你開心,我哋就最開心。我們最美的新娘子,Love you love you and love you!」

從有份出席派對的好友們分享的照片見到,她們當日準備了至少三套服裝,其中Shiga更穿上婚紗帶著花球與好友們拍照,儼如預演婚禮當日與姊妹團拍照的時刻。另外,她又換上白色連身短裙大騷招牌長腿,並配上一個小小的頭飾,笑得非常燦爛。