遊走世界天與地｜深入敘利亞難忘廢墟中小孩笑容 黃翠如：冇資格比佢哋更傷心

由黃翠如主持的《遊走世界天與地》由今日起，逢星期一至三晚晚上10時半在翡翠台。翠如將一連6集走訪4個國家，帶領觀眾體驗「戰爭VS和平」、「極貧VS極富」兩個極端的事物、景貌和人情。

黃翠如首集率先遊走「人間天堂」瑞士，除了會走訪瑞士南部山區的古老村落，參觀村中700年歷史的古屋外，更會參觀於50年前冷戰時期蓋建、堪稱全球最大防空洞「Sonnenberg Bunker（琉森LUCERNE）」。本周第二個遊走地，則為戰火紛飛的敘利亞。自2011 年爆發內戰後、敘利亞內部激烈衝突持續至今，雖然當局已逐步放寬旅遊業，但由於對外地人仍是抱有一定戒心，當局除了規定旅客必須由導遊全程陪同外，旅客正式踏入當地領土前，必須經歷徹底的背景審查，當日攝製隊便於邊境足足等了5小時才辦妥入境手續。