遊走世界天與地｜深入敘利亞難忘廢墟中小孩笑容 黃翠如：冇資格比佢哋更傷心

由黃翠如主持的《遊走世界天與地》由今日起，逢星期一至三晚晚上10時半在翡翠台。翠如將一連6集走訪4個國家，帶領觀眾體驗「戰爭VS和平」、「極貧VS極富」兩個極端的事物、景貌和人情。
黃翠如首集率先遊走「人間天堂」瑞士，除了會走訪瑞士南部山區的古老村落，參觀村中700年歷史的古屋外，更會參觀於50年前冷戰時期蓋建、堪稱全球最大防空洞「Sonnenberg Bunker（琉森LUCERNE）」。本周第二個遊走地，則為戰火紛飛的敘利亞。自2011 年爆發內戰後、敘利亞內部激烈衝突持續至今，雖然當局已逐步放寬旅遊業，但由於對外地人仍是抱有一定戒心，當局除了規定旅客必須由導遊全程陪同外，旅客正式踏入當地領土前，必須經歷徹底的背景審查，當日攝製隊便於邊境足足等了5小時才辦妥入境手續。
難忘敘利亞溫暖又悽酸
除了觀光，翠如還深入當地飽受戰火摧殘的大小城市，近距離感受戰爭對敘利亞及當地人民帶來的影響。雖然走訪期間滿目瘡痍、四處均是頹垣敗瓦、巴士殘骸以及被炸毁的建築物，但徹底映入翠如眼䈴的，卻是於近乎倒塌的樓宇中、一群向她禮貌揮手的小朋友，情景既溫暖又悽酸。
翠如事後受訪時慨嘆：「我知道我唔可以問（佢哋發生咩事），因為我冇資格問。你見到佢哋好可愛咁對你笑，但你同時亦會覺得自己唔可以比佢哋更傷心，因為知道自己冇資格比佢哋更傷心……」而駛往帕爾米拉古城（Palmyra）時，沿途氣氛漸趨緊張，滿街佈滿重兵駐守之餘，同行的導遊亦不斷接獲軍方電話，主要是關心攝製隊等人狀況。