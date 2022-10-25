過時過節｜Anson Lo淡妝鬈髮造型惹熱議 與藝人馮素波撞樣同框

由毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林及馮素波主演嘅電影《過時•過節》將於11月24日上映，電影以家人關係作主軸，劇本故事由新晉導演曾慶宏自身家庭經歷而啟發。日前，電影最新預告及6張角色海報釋出，當中「登神CP」Edan與Anson Lo於電影中造型與平日大為不同，Edan戴上眼鏡相當成熟正經，平日多以韓妝示人嘅Anson Lo就化上淡妝，又將頭髮弄成鬈髮及戴上頭巾，惹起熱議。

電影講述8年前一場「混亂冬至飯局」串連出事件之中各個家庭成員，從不同角度引發矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整嘅冬至飯傷盡腦筋。呢次係Edan與Anson Lo首度同框嘅電影，二人飾演合作開遊戲公司嘅好友，而曾被指外貌與Anson Lo極相似嘅馮素波亦有份出演Edan外婆，成為話題之一。Anson Lo早於去年被指撞樣馮素波，又被網民將二人相片合拼，指其五官及神態都非常相似，有網民更表示懷疑佢兩個係兩婆孫。

毛舜筠大讚一班年輕演員

《過時•過節》為第19屆香港亞洲電影節開幕電影，又係第27屆釜山國際電影節參展電影；毛舜筠就曾透露《過時．過節》係她愛不釋手嘅劇本，認為電影探索家人之間嘅關係容易令人產生共鳴；佢仲大讚一班年輕演員，表示談善言和袁澧林好勁，Anson Lo表現相當之好，又指大家會見到不一樣嘅Edan。Edan表示毛舜筠及謝君豪等前輩們無私教導佢，例如毛舜筠會提點佢拍攝時要投入角色當下狀態，唔好諗咁多野，要捉住嗰刻嘅情緒。

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