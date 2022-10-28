過時·過節｜加推優先場 近千門票半小時內售罄

由新銳導演曾慶宏執導，以親情為主軸的本土新片《過時·過節》，將於11月24日上映，由毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan ）、盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林及馮素波合演，繼月初的釜山影展世界首映後，日前亦於香港亞洲電影節開幕禮中打響頭炮，觀眾主動向導演曾慶宏及一眾演員分享於電影中看見自己及家人的影子，大讚電影相當寫實又帶出共鳴。

是日電影公司宣布該片提前於11月12日起推出優先場，讓粉絲能夠入場先睹為快，而首波優先場近千張戲票於今日中午12時開賣，於半小時內火速售罄！電影公司同日更首度推出製作特輯，導演曾慶宏坦白《過時·過節》啟發自個人的故事：「我自己真係離開過自己嘅原生家庭，而隔咗一段時間返過屋企食一餐冬至飯，有啲屋企人坐喺度，亦有啲已經唔喺度，究竟佢哋係點睇呢個屋企？所以我嘗試用劇本去疏理呢啲感受同諗法。」開拍前，導演花上不少時間跟一眾演員溝通，互相交流對角色的想像，打好信任的基礎，也令眾人的默契更加牢不可破，加強創作上的一致性。真性情的毛姐更於製作特輯中公開對導演的愛：「Eric（導演曾慶宏）我真係好愛你，我好少話愛一個導演，呢個劇本係佢自己嘅故事，因為了解，所以大家充滿默契。」；而謝君豪亦相當欣賞導演的處理：「導演嘅諗法，加上演員嘅角度互相溝通，今次係一個公平嘅情況底下一齊創作。」而一向害羞的談善言笑言自己特別踴躍：「導演好open mind，呢部電影好大膽寫好多條線，平均講晒屋企人入面每個人面對嘅問題，所以我自己試鏡嗰陣特別踴躍，表明自己好想參與呢部戲。」而MIRROR兩位成員Edan及Anson Lo，亦異口同聲表示與導演相處非常愉快，Edan表示：「導演令我好似一個朋友嘅感覺，呢次同導演合作俾我有一個最friend嘅感覺。」Anson Lo則指：「導演係一個好冇架子嘅人，好易親近，亦都好易傾到計。」

《過時·過節》由安樂影片發行，講述八年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。