過時·過節｜毛舜筠孖Edan呂爵安下廚宴客 古天樂現身作客讚Mo姐願帶新人

毛姐在個人YouTube頻道上載了「毛姐飯堂之《過時．過節》生日飯聚」新片，毛姐與兩位助手Edan和祖堯一起備料和下廚，宴請《過》片導演曾慶宏、「表姐」Angela、藝術總監文念中，毛姐和Edan更邀得共同好友古天樂任神秘嘉賓作客。Edan同場為一眾10月及11月生日的壽星古天樂、Angela、祖堯及昨日（5日）生日的阿媽毛姐送上蛋糕慶祝。

Edan自告奮勇出任廚房助手，卻表現得有點雞手鴨腳。一向充滿好奇心的Edan，在下廚過程中問了不少令人意想不到的問題，如毛姐介紹以泰安雞用作手撕雞的食材，Edan卻問：「咁有冇爵安雞？」令毛姐哭笑不得地問：「你想做雞？」而當毛姐提醒Edan戴手套，準備處理「雞絲粉皮」時，Edan真心問毛姐：「兩隻手都要戴？」毛姐也沒好氣地回應：「你用兩隻手撕喎！」有份幫手的祖堯形容Edan的廚藝是「災難級別」。

Edan獲毛姐私下教路

下廚期間，眾人大談拍攝《過》片的心路歷程，Edan坦言《過時．過節》是他入行以來最緊張的一部電影，「冇安全感，因為唔係自己一貫做開嘅類型，擔心自己一個人會破壞整部電影。真係好lost，初時自己只係識好細聲講嘢，但毛姐提我講大聲啲同清楚啲，之後佢同我惡補每一句，然後再約埋去導演度，逐句逐句去研究，應該點樣講。」

毛姐則搞笑追問Edan，「你平時係咪講開英文？」Edan卻幽默回應：「我平時唔講嘢！」而Edan表示拍了《過》片後，對屋企的價值觀有所反思，他指：「你一出世，嗰啲就係你嘅家人，呢個連結就係一世。通常對屋企人永遠都係最差嘅一面。」毛姐也大表認同：「對屋企人係最真實嘅一面，唔使保留。」