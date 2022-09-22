過時· 過節｜「登神CP」首度電影同框 Edan爆喊被Anson Lo痛罵逃避現實(有片)

由毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員Edan(呂爵安)和Anson Lo(盧瀚霆)、談善言、袁澧林和馮素波合演的親情電影《過時·過節》，今日發布前導預告及海報，海報見戲裡角色同枱食飯但各懷心事，預告片中各人關係緊張，夫妻、父子面臨決裂。其「登神CP」Edan和Anson Lo首度在大銀幕上同框演出，向來被指「冇淚腺」的Edan爆喊，被Anson Lo怒斥逃避現實。撕裂關係能否修補？待電影於11月24日便可知曉。
「登神」摯友爭吵
《過時·過節》電影講述一場「混亂冬至飯局」，引爆各家庭成員之間的潛藏矛盾，事隔8年家中眾人為再次齊齊整整吃冬至飯傷盡腦筋。從前導預告片中窺看到，眾人關係逐漸撕裂，飾演夫妻的毛舜筠與謝君豪陷入婚姻危機，演沉鬱兒子「阿陽」的Edan與「父親」謝君豪關係決裂，一臉愁緒兼爆喊。他向摯友Anson Lo吐露心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」卻反過來被挈友盧瀚霆痛罵：「你而家咪即係喺度逃避現實囉！」
取材自導演親身經歷
故事取材自新銳導演曾慶宏的自身經歷，曾慶宏表示：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔十年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時·過節》的初衷。」電影下月將於釜山影展參展舉行世界首映，導演曾慶宏將於下月初親身飛往釜山與觀眾見面。