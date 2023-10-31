過檔Jay Park公司壓力爆煲 Jessi電台受訪直認被背叛

剛於上月25日推出轉會後首發新歌《Gum》的韓國女歌手Jessi，近日到SBS Power FM電台節目《崔化精的POWER TIME》接受訪問。談到近日有報道指她情緒崩潰，取消《Gum》一系列宣傳表演，她承認最近身體狀態不佳，又透露：「離開PSY成立的P NATION後，需要一個人工作，但學到很多東西，但也經歷到背叛和孤獨，使工作變得非常辛苦。」

Jessi指過去總是堅持自己，能夠戰鬥下去，「當今個夏天進行一項表演活動時，感覺到身體即將崩潰。」Jessi稱，無論在舞台上表現得多麼優秀，如果沒有好好管理身體和壓力，身體會感到非常疲憊：「自己不懂管理壓力。不知道該怎麼做，雖然已經常祈禱，但仍沒法緩解壓力，我覺得需要休息一下。」她指已有接近4年沒有好好休息，她一直透過跑步來緩解壓力，「我很受傷、很難受，因為有人背叛了我。」