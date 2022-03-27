達明一派出道36周年 劉以達出紀念版NFT慶祝

限量36隻的《Day in the Sun +再去追尋》紀念版音樂NFT，今日正式推出。

3月27日是樂隊「達明一派」出道36周年紀念，亦是他們首張EP《繼續追尋》正式面世36周年大日子，近日主力推出NFT作品的劉以達，特別發行《Day in the Sun +再去追尋》NFT紀念版音樂，全球限量36套，個別獨立編號，讓知音珍藏留念。

而《Day in the Sun +再去追尋》封面，劉以達找來近年十分欣賞的年輕畫家Adam Lo，為今次36周年NFT繪製紀念版封面，他更呼籲樂迷關注這位畫家，提攜後輩。此外，劉以達繼續向純音樂領域探索，推出新歌《PASSION》，鼓勵大家在當下動盪不安的日子，重拾信念與激情，繼續追尋理想。 《Day in the Sun +再去追尋》Link：https://opensea.io/collection/tats-lau-yee-tat-music