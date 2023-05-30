遭李坤城兒控「為奪產結婚」林靖恩3日後首度開腔：感謝他

「爺孫戀」男方資深音樂人李坤城4月因大腸癌轉移逝世，一個多月過去，5月27日李坤城兒子李卓軒透過facebook指控林靖恩「巨嬰、酒醉砸家、不繳房貸、不參加海葬」等，甚至把家裏門鎖換了。對此，沈默3天，林靖恩回應了，「我確實換了門鎖，又給他了鑰匙。」

李卓軒質疑林靖恩：拿到遺產過戶後就躲起來

李卓軒先是在facebook對林靖恩指控「林小姐在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產」表示姑姑在一旁照顧就能簽所有醫療同意書文件了，林靖恩不需要為此而結婚，更質疑她「拿到遺產過戶後就躲起來，霸佔著老家，遺產稅也不處理，房貸也不繳整天在老家喝酒打電動，破壞東西摔東西」李卓軒甚至透露林靖恩把鎖也換了，還說父親從住院到後事費用大約30萬台幣（約7.7萬港元）全由他一肩扛下，還揚言對林靖恩提出「 偽造文書、侵佔、意圖使公務人員登載不實」三項控訴。

對此，沈默3天，林靖恩30日終於回應了，「他教（叫）我不用鎖上家門，但是呢，我確實換了門鎖，又給他（李卓軒）了鑰匙。」至於李卓軒控訴的摔神主牌一事，林靖恩表示，「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的留聲機上。」對於李卓軒質疑的「在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產」，身為繼母的林靖恩只回應，「很感謝他，把李坤城接回家中。上述皆可轉為報導。再次感謝他。」

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