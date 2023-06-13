遭經紀人指控霸凌同事　陳綺貞批不實指控要求道歉

鍾成虎今天(12日)發文指控，歌手陳綺貞在不倫事件後性格大變，不但要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，甚至半夜發簡訊霸凌同事。對此陳綺貞透過律師發表聲明表示，雙方存在合約糾紛，鍾成虎意圖破壞名譽製造有利輿論。陳綺貞請鍾成虎發文道歉並澄清，否則提告。

面對指控，陳綺貞透過律師表示，今日鍾成虎先生卻於其FB個人專頁發文,對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論。

陳綺貞透過律師指出，請鍾成虎先生立即公開發文道歉並做出澄清，否則本人將依照法律規定維護個人之名譽及權利,不再容忍鍾成虎先生之行為。

以下是律師聲明全文：

一、依本所當事人陳綺小姐委任意旨辦理。 二、茲據陳綺貞小姐委稱:「 (一)本人與鍾成虎先生及其所代表之添翼創越工作室之間契約存在爭議，鍾成虎先生及添翼創越工作室多年來未依契約約定忠實提供經紀服務及結算報酬，本人多次委請律師發函要求鍾成虎先生依約履行，均未獲積極回應，本人念及多年情誼，從未公開雙方爭議，惟今日鍾成虎先生卻於其臉書個人專頁發文,對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論。 (二)鍾成虎先生上述行為除對本人名譽構成損害,也顯示鍾成虎先生為了私利，不惜將雙方多年情誼破壞殆盡，請鍾成虎先生立即公開發文道歉並做出澄清，否則本人將依照法律規定維護個人之名譽及權利,不再容忍鍾成虎先生之行為。」 三、爱代函達如上,請查照辦理為荷。 陳豪杉律師

陳綺貞律師聲明。（圖／翻攝自Instagram）

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