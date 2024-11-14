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娛樂
2024-11-14 18:00:00

選角｜楊詩敏心心眼想向小鮮肉王耀宏獻吻 謝君豪與申偉強肉緊示範借位拍咀戲

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(左起)何爵天、楊詩敏以及凌文龍擔任第一回合比賽評審。

(左起)何爵天、楊詩敏以及凌文龍擔任《選角》第一回合比賽評審。

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由謝君豪策劃並與陳湛文主持的ViuTV選秀節目《選角》，昨晚(13)播出第三集，繼續由《死屍死時四十四》導演何爵天、演員楊詩敏(蝦頭)和凌文龍擔任評審。今時為演出《白雪公主》的兩組評分。其中B組演王子的王耀宏（Meaning）和白雪公主的陳思諾（Zita）更上演借位Kiss戲，年僅21歲的「小鮮肉」Meaning，高大靚仔，令蝦頭心心眼，半說笑指：「如果我做公主，梗係將我嘅舞台初吻獻畀王子喇，仲使諗嘅！」

A組參賽者(左起)蘇栩瑩、胡希怡、陳浩恩、管鋈、繆思勤以及幸卓輝 B組參賽者(左起)孫梓維、甄玉如、陳家鍩、陳竣稀、陳思諾以及王耀宏 王耀宏和陳思諾吻戲被導演何爵天批評如能真吻演出效果會更加好。 申偉強、謝君豪和陳湛文非常投入地觀看參賽者演出。 楊詩敏覺得飾演國王的孫梓維聲線吸引和富有生活感。 飾演王子的王耀宏(Meaning)一臉俊俏，令楊詩敏揚言假如自己是公主一定會真吻下去。 謝君豪示範吻戲前緊張地叮囑申偉強要借位演。. 謝君豪與申偉強即場示範吻戲。

謝君豪即席示範借位吻

看罷兩組的演出後，凌文龍大讚B組每位成員都能清楚處理自己的角色，蝦頭則稱讚角色造型和演繹都十分傳神，尤其是演國王的孫梓維(大肥)說台詞的聲線吸引亦富有生活感，十分難得。至於A組大幅修改的現代版《白雪公主》，雖然劇情貼地，但故事節奏太慢，欠缺戲劇衝突，最後不敵B組落敗。謝君豪隨即和導師申偉強示範吻戲的技巧，更緊張地叮囑對方要借位。飾演豪公主的謝君豪邊做邊指導身體動作要如何反應，令場面一度十分肉緊。

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《選角》46唬參加者王耀宏，外型俊朗，身形高大，非常吸晴。 《選角》46唬參加者王耀宏，外型俊朗，身形高大，非常吸晴。 王耀宏因參加《試當真》名為Meaing。 王耀宏(Meaning)參加《試當真》時獲古天樂點名擔任班長。 王耀宏(Meaning)參加《試當真》時獲古天樂點名擔任班長。 王耀宏(Meaning)甚獲廣告垂青。 王耀宏(Meaning)外型俊朗，身高1,8米，是廣告商的新寵兒。

因古天樂改名為Meaning

王耀宏(Meaning)曾參加《試當真》主辦的「校花校草The Next Era 2022」，身高1.8米外貌標緻兼有觀眾緣，原本以Ivan之名參賽，在節目首集中，被古天樂考驗其急才，要求於5秒內即場改名，結果改用全新英文名「Meaning」。其後更被古天樂親選為班長。由於樣貌標緻加上甚有觀眾緣，Meaning成為當時首位受廣告商青睞的校草，有指他跟韓國演員李到晛「撞樣」，賽後半年已接拍數十個廣告，並拍攝音樂錄像。今年再參加ViuTV的《選角》

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