選角｜楊詩敏心心眼想向小鮮肉王耀宏獻吻 謝君豪與申偉強肉緊示範借位拍咀戲

由謝君豪策劃並與陳湛文主持的ViuTV選秀節目《選角》，昨晚(13日)播出第三集，繼續由《死屍死時四十四》導演何爵天、演員楊詩敏(蝦頭)和凌文龍擔任評審。今時為演出《白雪公主》的兩組評分。其中B組演王子的王耀宏（Meaning）和白雪公主的陳思諾（Zita）更上演借位Kiss戲，年僅21歲的「小鮮肉」Meaning，高大靚仔，令蝦頭心心眼，半說笑指：「如果我做公主，梗係將我嘅舞台初吻獻畀王子喇，仲使諗嘅！」

謝君豪即席示範借位吻 看罷兩組的演出後，凌文龍大讚B組每位成員都能清楚處理自己的角色，蝦頭則稱讚角色造型和演繹都十分傳神，尤其是演國王的孫梓維(大肥)說台詞的聲線吸引亦富有生活感，十分難得。至於A組大幅修改的現代版《白雪公主》，雖然劇情貼地，但故事節奏太慢，欠缺戲劇衝突，最後不敵B組落敗。謝君豪隨即和導師申偉強示範吻戲的技巧，更緊張地叮囑對方要借位。飾演豪公主的謝君豪邊做邊指導身體動作要如何反應，令場面一度十分肉緊。

因古天樂改名為Meaning 王耀宏(Meaning)曾參加《試當真》主辦的「校花校草The Next Era 2022」，身高1.8米外貌標緻兼有觀眾緣，原本以Ivan之名參賽，在節目首集中，被古天樂考驗其急才，要求於5秒內即場改名，結果改用全新英文名「Meaning」。其後更被古天樂親選為班長。由於樣貌標緻加上甚有觀眾緣，Meaning成為當時首位受廣告商青睞的校草，有指他跟韓國演員李到晛「撞樣」，賽後半年已接拍數十個廣告，並拍攝音樂錄像。今年再參加ViuTV的《選角》