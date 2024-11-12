選角｜謝君豪偕30多位學員一齊睇首播 31歲幸卓輝高大有型成功夠搶鏡

ViuTV選秀真人騷《選角》昨日開播，由謝君豪出任策劃人及導師，毛舜筠擔任評判，從46位參賽者中選出最佳新生代演員。趁《選角》昨日首播，超過30位學員特意聯同豪哥，以及申偉強導師一同到Party Room聯歡觀看第一集。
經歷多個月訓練，兩位導師經已跟學員們建立深厚感情，故此大家都非常期待節目播出，眾人甫看到片頭就歡呼尖叫。播畢第一集後，豪哥坦言既開心又感動，笑言跟學員們一樣都是「真人騷」初哥，但大家都盡獻自己最真誠一面，大讚節目好看，豪哥又引用他教學中的七字演技真言：「真聽、真講、真感受」，亦勉勵學員們在演藝路上繼續努力。整晚氣氛都非常融洽歡樂，大家打成一片，亦齊心祝願節目收視蒸蒸日上！
在《選角》芸芸演員中，現年31歲昇陽娛樂新人幸卓輝（Matthew），憑俊朗面孔及高佻身材成功搶fo。模特兒入行的Matthew外型高大靚仔，更曾參演多個MV男主角，當中包括岑寧兒的《風的形狀》及雲浩影《密切接觸者》，亦曾在MIRROR成員Jeremy的《半》中與廖子妤合作。
除了MV外，他亦曾參演劇集，最近Matthew亦就台灣拍攝BL劇《對立而已》，其實入行短短時間的他，亦曾拍攝《#她和她的戀愛小動作》飾演kayan9896（吳家忻）前男友，又參與拍ViuTV電視劇《IT狗》，與Stanley及凌文龍演對手戲。而在港台劇集《IOW》，Matthew飾演失去雙腿的曲棍球運動員，後改玩輪椅劍擊，而拍攝過程中，Matthew最難忘是綁緊雙腿放在床下一幕，最後綁到雙腿發腫發紫，演員的專業令他印象深刻。