選角｜謝君豪偕30多位學員一齊睇首播 31歲幸卓輝高大有型成功夠搶鏡

ViuTV選秀真人騷《選角》昨日開播，由謝君豪出任策劃人及導師，毛舜筠擔任評判，從46位參賽者中選出最佳新生代演員。趁《選角》昨日首播，超過30位學員特意聯同豪哥，以及申偉強導師一同到Party Room聯歡觀看第一集。

經歷多個月訓練，兩位導師經已跟學員們建立深厚感情，故此大家都非常期待節目播出，眾人甫看到片頭就歡呼尖叫。播畢第一集後，豪哥坦言既開心又感動，笑言跟學員們一樣都是「真人騷」初哥，但大家都盡獻自己最真誠一面，大讚節目好看，豪哥又引用他教學中的七字演技真言：「真聽、真講、真感受」，亦勉勵學員們在演藝路上繼續努力。整晚氣氛都非常融洽歡樂，大家打成一片，亦齊心祝願節目收視蒸蒸日上！