邀30新人唱《星戰》惹熱議 古巨基透露合作細則︰背後公司嘅management

古巨基《I Really Love To Sing》（IRLTS）音樂企劃日前公布第10個合作單位，便是請來19個音樂單位共30位新晉歌手翻唱基仔2005年推出並收錄於同名專輯的《星戰》。
30位歌手包括吳保錡Poki、張蔓莎Sabrina、女團 Lolly Talk、Aiden Hung洪助昇、Andy Lai黎展峯、mansonvibes張進翹、顧定軒Zeno、女團 STRAYZ、HOPUI何佩、Dorothy劉君冬、Kimman黃劍文、Jaime 張天穎、谷旻、 Edward黎啟峰、Eagle Chan陳天翺、Michael C、Lowa、Triple G及RUMBU。
由於名單上未見無綫旗下歌手，因而古巨基被指偏心。基仔稱今次可以與30位新晉歌手合作，要多謝各方面的幫忙及配合，「我百分之一萬地好多謝今次一齊參與嘅咁多位歌手朋友仔，仲有佢哋背後公司嘅management等等。」
由於MV需要基仔與30位歌手一齊拍，單是與他們所屬公司溝通及夾期已經難度超高，基仔說︰「我未拍過三十個歌手嘅一個MV，今次係第一次，多謝大家嘅幫忙。今日拍嘅係一個舞台嘅集合、集結，係最後大團圓嘅一個畫面，呢個project叫做『我真係好鍾意唱歌』吖嘛，隻歌係想表達佢哋喺生活嘅無時無刻都歌不離口，譬如佢哋有啲係跑緊步嘅時候，拍佢哋對嘴、沖緊涼對嘴。除咗呢個場口，仲有好多佢哋生活點滴嘅時間做對嘴，所以辛苦導演組所有朋友。」
選《星戰》有原因
基仔今次邀請的歌手範圍甚廣，「當中其實有啲甚至係未出道，喺網上發表過音樂；有啲係啱啱有唱片公司；有啲係網上翻唱連自己嘅作品都未有。」揀選歌曲《星戰》，基仔謂是作為一個歌手心聲的一首歌，「《星戰》呢首歌係《I Really Love To Sing》project嘅一個round up。首歌係講我好鍾意唱歌，而且係追住呢個夢想嘅一首歌。個夢想係乜？就係我好鍾意唱歌，然後『個個都識唱我的歌』，呢個對於特別係做歌手、有音樂夢嘅朋友仔嘅一個心聲。」歌曲同時描寫出追夢的心路歷程，從開始面試、一步步踏入樂壇、默默耕耘、最後夢想是大家都會唱自己的歌。
問到基仔對一班新生代歌手的寄語，基仔首先多謝各方面的幫忙及配合，他續謂：「對於我嚟講新相識咗咁多位朋友仔，當中有好多出道嘅年資都未必好長，但哪怕年資唔同，但係大家個心都係有一個音樂嘅夢，你夠鍾意一件事嘅話，你係會發揮小宇宙排除萬難，咬緊牙關做落去。能夠走埋一齊係緣份，希望大家可以互相幫助、互相支持，繼續向前行。」