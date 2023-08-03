邀30新人唱《星戰》惹熱議 古巨基透露合作細則︰背後公司嘅management

由於名單上未見無綫旗下歌手，因而古巨基被指偏心。基仔稱今次可以與30位新晉歌手合作，要多謝各方面的幫忙及配合，「我百分之一萬地好多謝今次一齊參與嘅咁多位歌手朋友仔，仲有佢哋背後公司嘅management等等。」

由於MV需要基仔與30位歌手一齊拍，單是與他們所屬公司溝通及夾期已經難度超高，基仔說︰「我未拍過三十個歌手嘅一個MV，今次係第一次，多謝大家嘅幫忙。今日拍嘅係一個舞台嘅集合、集結，係最後大團圓嘅一個畫面，呢個project叫做『我真係好鍾意唱歌』吖嘛，隻歌係想表達佢哋喺生活嘅無時無刻都歌不離口，譬如佢哋有啲係跑緊步嘅時候，拍佢哋對嘴、沖緊涼對嘴。除咗呢個場口，仲有好多佢哋生活點滴嘅時間做對嘴，所以辛苦導演組所有朋友。」