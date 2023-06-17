邊個夠我奸？還記得一代奸人石堅嗎？

若問你誰是完美奸人，年輕一輩必定想起鄭子誠，至於有點年紀的朋友，一定會票選齋聽幾聲奸笑，已令人膽顫心驚的「奸人堅」石堅。 2009年6月3日，石堅逝世，享年96歲。他自從在電影黃飛鴻系列中，多次飾演反派，奸得深入民心。邊個夠我奸？一代奸人，無出其右。

石堅拍戲逾500部 黃飛鴻系列「奸人堅」深入民心 石堅原名石榮璋，自小父母雙亡，他被人收養後，因少年時體弱多病，故此學習武術以強身體魄。石堅習武9年，曾學多門功夫，包括鷹爪、螳螂、羅漢、少林、摔跤、拳擊等，打好了武術底子。 學生時代的石堅，除了習武，也有參與抗日話劇演出，又做過幕後的舞台化妝、佈景燈光的崗位，從而對演藝工作產生濃厚興趣。 1940年，石堅以化妝師的身份投身香港演藝界，初時擔任已故粵劇老倌薛覺先的化妝師。其後正式成為電影演員。第一部參與電視《血海花》中，飾演日本特務。 石堅一生參與逾500部電影，最深入民心的，自然是黃飛鴻系列，也是奠定其奸人地位的契機。 1949年，導演胡鵬開拍第一部黃飛鴻電影《鞭風滅燭》，為了增強真實感，特意找來懂得武術的演員擔演主角。除了由熱愛武術及精通兵器的關德興擔任主角黃飛鴻外，就揀選了擅長北派武術的石堅飾演反派角色，跟黃飛鴻來個正邪對決。 石堅既有武功底子又有演技，加上令人不寒而慄的奸笑，奸人本色深入民心，其「奸人堅」之名不脛而走。

60歲石堅《龍爭虎鬥》飾大反派 與李小龍對打盡顯功架 他在電影生涯中，另一部令人印象深刻的電影，是1973年與李小龍合作的《龍爭虎鬥》。當年，石堅以60歲之齡飾演大反派韓先生，在戲中跟李小龍的對打，身手依然靈活，展現北派武功，功架不凡。 當年拍攝期間，更曾流傳有一段佳話，指李小龍被石堅擊倒。對此，石堅在其後受訪指出，當時他和李小龍在等待埋位前，一時興起切磋，他是在李小龍狂攻一輪回氣時，快手一出，碰打到對方一下，但石堅表示雙方純粹玩耍之意，絕不是正式的對打云云。

石堅加入無綫拍劇 《倚天屠龍記》演金毛獅王獲作者金庸題字相贈 1975年，石堅由影圈轉戰電視台，加入無綫後演出過很多膾炙人口的劇集，當中以1978年在《倚天屠龍記》飾演的金毛獅王謝遜，最為人熟悉。原作者金庸也讚賞他演得出色，並親自題字「神堅如石」送給石堅作紀念。 除了《倚天屠龍記》，石堅在《狂潮》的大亨程一龍、《書劍恩仇錄》（1976年）的朝廷鷹犬張召重及《射鵰英雄傳》（1983年）的絕頂高手裘千仞，都令觀眾印象難忘。