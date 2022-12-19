邢慧敏回應港姐不和傳聞 直言自己有條件入十強 大熱倒灶因媽媽累事？

邢慧敏（Sharon）參選2022香港小姐競選被視為大熱門，最後大熱倒灶，十強不入，僅獲友誼小姐，當時佢就與傳媒表示：「我都唔知自己輸咩」。日前，邢慧敏就於個人YouTube頻道再次剖白自己未能打入十強嘅心情，又回應佳麗不和傳聞。

邢慧敏參選港姐前係一名模特兒，為連詩雅及周柏豪師妹。自2012年，邢慧敏已經營YouTube頻道及於社交平台分享時裝美容等資訊及生活片段，又試過公開自己體重高峰期曾達70kg，最後用咗一個月減走17kg。邢慧敏直至而家都無放棄拍YouTube，日前佢就拍片回應網民問題，有網民問及係咪有內鬼港姐及應屆港姐嘅新聞孰真孰假，邢慧敏就回應指，其實每年港姐競選期間都會有好多新聞，而自己喺模特兒圈打滾多年，知道大部分新聞都係無中生有：「你話會唔會有人特意製作一啲新聞出嚟或將一啲消息傳出去畀記者，我唔覺得好大驚小怪，不論參選港姐或其他選美比賽以及模特兒嘅圈子，也會有機會發生咁樣嘅情況。」又指，與其他佳麗相處3個月，彼此都好了解大家，所以心裏有數，即使有新聞爆出都會知道當事人唔係咁嘅人，會一笑了之。

媽媽麻雀檔被掃蕩

被問到與哪位應屆港姐最老友時，邢慧敏秒回係應屆冠軍林鈺洧，表示二人性格好相似：「大家都好多嘢講，又係模特兒出身，有共同朋友，所以第一次見面已話題不斷，由最初到比賽完結變成無所不談嘅朋友。」對於自己僅獲友誼小姐，邢慧敏亦好誠實咁回答從無諗過未能晉身三甲，覺得自己絕對有條件入十強，不過獲得友誼小姐都好開心：「好過一個獎都無。」而其實，邢慧敏於決賽前夕被爆母親於石籬經營麻雀檔超過10年，去年其麻雀檔因被警方掃蕩而惹上官非，當時邢慧敏未就事件作出回應，但有網民覺得邢慧敏大熱倒灶係因為呢件事嘅爆出，令佢形象受損，所以十強不入。

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