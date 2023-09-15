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娛樂
2023-09-15 09:00:00

那年盛夏我們綻放如花 專訪｜王丹妮張毓軒演沉鬱姊弟 淚崩面臨信任考驗(附訪問片)

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王丹妮與張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演姊弟，各有難解心結。(李睿哲攝)

王丹妮與張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演姊弟，各有難解心結。(李睿哲攝)

現正熱播的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》今晚(15日)大結局，劇集改編自網絡小說《已讀不回死全家》，導演陳健朗起用多位初次拍劇的新演員。同是模特兒出身的王丹妮(Louise)和張毓軒(Shin)首次合作，演一對性格偏執的天才級姐弟，有不少情緒激動的爭吵戲，看似科幻懸疑的情節，卻非常埋身，猶如「綻放」連場信任遊戲，Shin有感而發，「當社會很信賴科技時，到底要信賴人或信科技？」尤其當對方是曾經最信任的親人。

張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》與王丹妮合演姐弟，他表示起初以為對方很嚴肅，原來是傻大姐一名。(李睿哲攝) 張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》與王丹妮合演姐弟，他表示起初以為對方很嚴肅，原來是傻大姐一名。(李睿哲攝) 《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》，圍繞一班逐個爆頭死的高中生。(劇照) 王丹妮在《那年盛夏我們綻放如花》演高冷IT天才，長期壓抑個人感受。(李睿哲攝) 張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演中六學生石曉陽，是原著小說沒有的角色。(劇照)

回歸演戲初心

王丹妮和張毓軒在劇中演姊弟石曉彤(Jessica)和石曉陽(石仔)，原來現實中兩人曾屬同一模特兒公司，談到對前師弟的印象，Louise笑言，「沈默寡言和害羞，但高大靚仔，很吸晴！」Shin則回敬，「起初覺得她好嚴肅，氣場很強，但真正合作後，發現原來都係傻更更。」兩人的對手戲不算太多，但幾乎每場都「火星撞地球」，更有淚崩場面，Louise表示，「情緒很複雜，不只是喊、開心或很沉鬱。」由大銀幕跳進公仔箱，作為演員的Louise指出，「核心都要好好鑽研角色，但拍劇不容許對角色陌生，要很快投入，幾take內完成，真的要拿捏準確。」她慶幸遇上非常熱血又投入的團隊，一班新生代演員令她回想初次拍戲的感覺，她坦言，「因為上了很多戲劇課，又經歷了兩套戲，觀眾對你已有期望，始終有無形壓力，較多考慮技術層面、鏡頭效果等，所以要提自己回歸初心。」

張毓軒與王丹妮在《那年盛夏我們綻放如花》演姐弟，有不少情緒激動的爭吵戲。(李睿哲攝) 王丹妮在《那年盛夏我們綻放如花》演姐弟，面臨連場信任的考驗。(李睿哲攝) 王丹妮在《那年盛夏我們綻放如花》演天才級姐弟。(李睿哲攝) 王丹妮和張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演姐弟，有不少情緒複雜的對手戲。(劇照) 王丹妮和張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演姐弟，有不少情緒複雜的對手戲。(劇照) 王丹妮和張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演姐弟，有不少情緒複雜的對手戲。(劇照) 王丹妮和張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》演姐弟，因朱柏謙的角色而種下心結。(劇照)

爆喊釋放掙扎苦澀

首次主演劇集的張毓軒，表現完全不似演戲新手，不少情緒爆發的場口都能準確拿捏，其實他拍過不少MV、曾參與劇集如《IT狗》及舞台劇《暫時沒有名字》等，曾任專業西廚的Shin為實現演員夢想，轉做兼職模特兒和報讀戲劇課程，「我覺得要進修和增值，所以花了兩三年報讀戲劇課程，再全職做演員。」《綻放》是首套戲份重劇集，「聽編劇講，原著小說沒有石曉陽，新加角色是為了增添戲劇張力。我對自己要求很高，不想讓人失望，所以用盡時間去研究劇本，我會將自己關進房裡揣摩角色，不斷跟自己對話。」劇集開拍前，導演陳健朗安排新演員參加戲劇工作坊，Shin獲益良多，最深刻是聲音演繹方面，「如何用聲音表達歇斯底里，不是利用對白，而是從內裡釋放心底的掙扎和苦澀，或發洩情緒，我真的被掀動情緒，哭了出來。」

《那年盛夏我們綻放如花》是王丹妮首套主演的電視劇。(李睿哲攝) 張毓軒在《那年盛夏我們綻放如花》初次演戲份重角色，表現亮眼，完全不似新人。(李睿哲攝) 張毓軒和王丹妮在《那年盛夏我們綻放如花》初次合作，默契十足。(李睿哲攝) 王丹妮想挑戰演蝦碌女殺手或妖精。(李睿哲攝) 張毓軒想挑戰演專業人士，也有興趣演槍戰動作戲。(李睿哲攝) 王丹妮與張毓軒曾屬同一間模特兒公司，在《那年盛夏我們綻放如花》初次合作。(李睿哲攝) 張毓軒形容《那年盛夏我們綻放如花》是關於人與科技的信任抉擇。(劇照) 張毓軒曾任職西廚，為追演員夢，進修戲劇課程兼任模特兒。(IG@ Shin)

當蝦碌女殺手遇上專業《鎗王》

劇裡的6A班學生，面對可能爆頭死亡的壓力，在同學、友伴、親人與admin指令間取捨，看似科幻懸疑的情節，卻又非常埋身。其中有場戲是石仔接到admin任務，要二揀一除掉「柯志恆」和「徐建民」，同時胞姊Jessica勸他放下手機，猶如一場信任遊戲。Shin表示，「這劇是利用科技與人有特別溝通，當社會很信賴科技時，到底要信賴人或信科技？假如有人告訴你將會怎樣，是否可信？是講真話嗎？很多陰暗的想法……」Louise續說，「反而我覺得人類避不開科技，這劇也算是預測將來，讓我反思心態上如何面對，或可用甚麼方法，劇集留白讓觀眾自己思考。」當大家慣性以通訊軟件溝通時，兩人異口同聲表示，短訊問候始終不及親身接觸來得寶貴。

最後問兩人還想演甚麼角色？Louise笑言想做女殺手或妖精，「無論專業或蝦碌女殺手，不抗拒任何造型，可以拿著槍在地上碌，然後拎起支槍發現沒子彈也可。無論觀眾睇得開心或恐怖，演員已經好滿足。」Shin就想挑戰演專業人士，「例如專砌槍，(問：想拍槍戰動作戲？)也有興趣，像張國榮的《鎗王》也可！」

文：Grace 攝：李睿哲

服裝: Blumarine @JOYCE(王丹妮), Ponder.er, Bode @Farfetch, Acne Studio @Farfetc(張毓軒)

化妝: Pinky Ku(王丹妮)

髮型: Kolen But(王丹妮)

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