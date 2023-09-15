那年盛夏我們綻放如花 專訪｜王丹妮張毓軒演沉鬱姊弟 淚崩面臨信任考驗(附訪問片)

現正熱播的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》今晚(15日)大結局，劇集改編自網絡小說《已讀不回死全家》，導演陳健朗起用多位初次拍劇的新演員。同是模特兒出身的王丹妮(Louise)和張毓軒(Shin)首次合作，演一對性格偏執的天才級姐弟，有不少情緒激動的爭吵戲，看似科幻懸疑的情節，卻非常埋身，猶如「綻放」連場信任遊戲，Shin有感而發，「當社會很信賴科技時，到底要信賴人或信科技？」尤其當對方是曾經最信任的親人。

回歸演戲初心 王丹妮和張毓軒在劇中演姊弟石曉彤(Jessica)和石曉陽(石仔)，原來現實中兩人曾屬同一模特兒公司，談到對前師弟的印象，Louise笑言，「沈默寡言和害羞，但高大靚仔，很吸晴！」Shin則回敬，「起初覺得她好嚴肅，氣場很強，但真正合作後，發現原來都係傻更更。」兩人的對手戲不算太多，但幾乎每場都「火星撞地球」，更有淚崩場面，Louise表示，「情緒很複雜，不只是喊、開心或很沉鬱。」由大銀幕跳進公仔箱，作為演員的Louise指出，「核心都要好好鑽研角色，但拍劇不容許對角色陌生，要很快投入，幾take內完成，真的要拿捏準確。」她慶幸遇上非常熱血又投入的團隊，一班新生代演員令她回想初次拍戲的感覺，她坦言，「因為上了很多戲劇課，又經歷了兩套戲，觀眾對你已有期望，始終有無形壓力，較多考慮技術層面、鏡頭效果等，所以要提自己回歸初心。」

爆喊釋放掙扎苦澀 首次主演劇集的張毓軒，表現完全不似演戲新手，不少情緒爆發的場口都能準確拿捏，其實他拍過不少MV、曾參與劇集如《IT狗》及舞台劇《暫時沒有名字》等，曾任專業西廚的Shin為實現演員夢想，轉做兼職模特兒和報讀戲劇課程，「我覺得要進修和增值，所以花了兩三年報讀戲劇課程，再全職做演員。」《綻放》是首套戲份重劇集，「聽編劇講，原著小說沒有石曉陽，新加角色是為了增添戲劇張力。我對自己要求很高，不想讓人失望，所以用盡時間去研究劇本，我會將自己關進房裡揣摩角色，不斷跟自己對話。」劇集開拍前，導演陳健朗安排新演員參加戲劇工作坊，Shin獲益良多，最深刻是聲音演繹方面，「如何用聲音表達歇斯底里，不是利用對白，而是從內裡釋放心底的掙扎和苦澀，或發洩情緒，我真的被掀動情緒，哭了出來。」