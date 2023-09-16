那年盛夏我們綻放如花 專訪｜郭東彩被掌摑讚男友好charm 陳焯嵐自爆試過激動到打爆鏡

ViuTV熱播劇集《那年盛夏我們綻放如花》(下稱《綻放》)昨晚已播出大結局，劇集改編自網絡小說《已讀不回死全家》，以偏鋒題材打破港劇的一貫格局。導演陳健朗起用多位初次拍劇的演員，並安排一眾新演員在開拍前參與8節戲劇工作坊，讓劇中6A班同學建立默契，不少新演員表現亮眼，大放異彩，其中情侶檔上陣的郭東彩(東東)和陳焯嵐，從出雙入對到互相猜忌，更面臨兩個只能活一個的抉擇，演活一場場信任的考驗。 開心劇集掀熱論 郭東彩與陳焯嵐形容《綻放》是港劇少見的類型，能在網上掀起熱論，實是好現象，焯嵐坦言，「其實自己都少睇本地劇集，很開心多人討論，無論正面或負面，有討論空間已是好事，總好過播完冇人知。」東東在參加《全民造星IV》前，已跟陳焯嵐拍拖，兩人經常結伴踩板和拍片，合作拍劇則屬首次，兩人在《綻放》演的胡諾言和Crystal是情侶，不乏激烈爭吵甚至互摑場面，女方因被質疑出賣男友，遭受粗暴對待。現實中兩人拍拖4年，曾經每個星期都吵架，多次吵到要分手，自認臭脾氣的焯嵐自爆，曾在東東面前打爆鏡，「整隻手在流血，嚇到佢喊住話要走！」

摑完再攬返錫返 問到情侶檔上陣是好是壞？焯嵐認為有助發揮，並且有更多時間額外排練，「以我倆角色的關係，如果對手是其他演員，我會留手，現在對住她就如親人，最易發脾氣，可大膽地發洩角色情緒。」東東和應說，「多了一份輕鬆和默契，其實我哋已見過大家最猙獰一面，問題不大。」焯嵐最深刻是在保齡球場內追逐，連女友都不信任，更彼此互摑，「我作為首先施暴者，難免有壓力，亦唔忍心咁對女友，但如果我唔俾盡，佢都好難俾反應我，所以沒有留手，完咗之後攬返錫返。」雖說是拍戲，東東可有被粗爆男友嚇怕？她冷靜回應，「唔會覺得佢恐怖，反而覺得佢好charm好叻，因為完全投入狀態。」

東東嚇到喊住走 卓嵐反而自爆脾氣暴躁，「講真拍咁耐拖，當然試過嬲到絕境，我倆都係好有原則的人，我係暴力底的人，起初是硬碰硬，由於不能動手打她，所以會打自己或掟嘢，最誇張係在她面前打爆塊鏡，整隻手在流血，嚇到佢喊住說要走！」雖已忘記因何時大吵，東東記憶深刻，「真係好得人驚，因為未試過，一定諗過分手，但沒有捱過這些摩擦，也不會一起成長到今日的狀況。」東東自言是冷靜派，動輒分手未必能解決核心問題，卓嵐大表認同：「反而她願意接納原諒，令我更明白自己犯錯，感到愧疚；相反若她走了，我可能會怪責她，維繫下去反而不斷學習成長。」