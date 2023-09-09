那年盛夏我們綻放如花 專訪｜Marf@COLLAR伸張正義要睇定啲 「四人幫」自揭欺凌事件簿(附訪問片)

ViuTV熱播劇集《那年盛夏我們綻放如花》下周將進入結局篇，故事涉及校園欺凌，在已播出的10集已有15名6A班學生爆頭死亡，只剩下6個生還者及班主任，各人為自保或追查日Admin身分，展露人性的複雜面向。女主角Marf(邱彥筒)的倔強抵抗，以及四人幫陳焯嵐、rapper蔡承恩(Billy)、光頭幫的陳傑奇和黃偉聰(Noise)欺凌人的猙獰面孔，令觀眾留下深刻印象。5人早前接受本報訪問，從讀書年代的欺凌心態談到人性的自私百態，劇集猶如將人類的極盡自私行為都「綻放」出來角色面對困境的求生行為，讓他們反思好人、壞人的定義。

欺凌有因？

校圍欺凌，無論是旁觀或參與，讀書生涯總還過一兩單，Billy率先自爆，「我目擊欺凌事件會睇唔過眼，但有時自己也會欺凌人，例如班上有些同學無咁聰明，就會笑佢哋，言語暴力。」阿奇坦言，曾經常以語言暴力欺負人，「我的中學生涯都係用把口去恰人，冇乜必要都唔會出力，因為知道唔夠打，都試過是整喊人。」焯嵐自言，「其實唔想被人恰，所以先去哈人，為了保護自己才會恰人，想扮大哥，其實內心好驚，跟劇中角色相似。」Noise則講述如何由欺負人變為主持公道的歷程，「低年級時，很鍾意恰人，但讀高中後，雖然操行好差，仍被選為head prefect，比較離奇，後來整個人變得較平和，因為要做榜樣。」在旁的Marf聞言即表示，「可能老師想鼓勵你，唔係每個人都係咁，有啲人因為特權而蝦蝦霸霸！」

Marf自言，讀書年代不曾受欺凌，但當目擊欺凌事件時，倒跟角色楊悅盈的反應有點相似，「佢會勸受害者篤灰，但我相信好多受害者未必想，因覺得會令情況惡化，但我覺得唔啱就要講出來。以前的正義感頗重，現在會睇定啲，觀察實際情況是怎樣，因為所有事情都有原因，未必表面睇咁簡單，所以會嘗試先了解，再睇自己有冇資格或權去評論，這是出道後學會的。」