熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
娛樂
2023-09-09 13:41:10

那年盛夏我們綻放如花 專訪｜Marf@COLLAR伸張正義要睇定啲 「四人幫」自揭欺凌事件簿(附訪問片)

分享：
Marf與陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰形容《那年盛夏我們綻放如花》展現人性不同的自私面向。(陳奕釗攝)

Marf與陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰形容《那年盛夏我們綻放如花》展現人性不同的自私面向。(陳奕釗攝)

ViuTV熱播劇集《那年盛夏我們綻放如花》下周將進入結局篇，故事涉及校園欺凌，在已播出的10集已有156A班學生爆頭死亡，只剩下6個生還者及班主任，各人為自保或追查日Admin身分，展露人性的複雜面向。女主角Marf(邱彥筒)的倔強抵抗，以及四人幫陳焯嵐、rapper蔡承恩(Billy)、光頭幫的陳傑奇和黃偉聰(Noise)欺凌人的猙獰面孔，令觀眾留下深刻印象。5人早前接受本報訪問，從讀書年代的欺凌心態談到人性的自私百態，劇集猶如將人類的極盡自私行為都「綻放」出來角色面對困境的求生行為，讓他們反思好人、壞人的定義。

陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰坦誠分享讀書年代的欺凌事件。(陳奕釗攝) 陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰《那年盛夏我們綻放如花》演的「四人幫」，欺凌行為令人髮指。 陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰雖屬新演員，在《那年盛夏我們綻放如花》的表現令人驚喜。 陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰《那年盛夏我們綻放如花》演的「四人幫」，欺凌行為令人髮指。

欺凌有因？

校圍欺凌，無論是旁觀或參與，讀書生涯總還過一兩單，Billy率先自爆，「我目擊欺凌事件會睇唔過眼，但有時自己也會欺凌人，例如班上有些同學無咁聰明，就會笑佢哋，言語暴力。」阿奇坦言，曾經常以語言暴力欺負人，「我的中學生涯都係用把口去恰人，冇乜必要都唔會出力，因為知道唔夠打，都試過是整喊人。」焯嵐自言，「其實唔想被人恰，所以先去哈人，為了保護自己才會恰人，想扮大哥，其實內心好驚，跟劇中角色相似。」Noise則講述如何由欺負人變為主持公道的歷程，「低年級時，很鍾意恰人，但讀高中後，雖然操行好差，仍被選為head prefect，比較離奇，後來整個人變得較平和，因為要做榜樣。」在旁的Marf聞言即表示，「可能老師想鼓勵你，唔係每個人都係咁，有啲人因為特權而蝦蝦霸霸！」

Marf自言，讀書年代不曾受欺凌，但當目擊欺凌事件時，倒跟角色楊悅盈的反應有點相似，「佢會勸受害者篤灰，但我相信好多受害者未必想，因覺得會令情況惡化，但我覺得唔啱就要講出來。以前的正義感頗重，現在會睇定啲，觀察實際情況是怎樣，因為所有事情都有原因，未必表面睇咁簡單，所以會嘗試先了解，再睇自己有冇資格或權去評論，這是出道後學會的。」

Marf與陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰初次合作，大讚四子好sweet。(陳奕釗攝) Marf自言與角色楊悅盈都是正義感頗重的人。(陳奕釗攝) Marf直言入行後，發表言論前會多作考慮。(陳奕釗攝) Marf在《那年盛夏我們綻放如花》首次拍劇便擔正做女一。(陳奕釗攝) Marf在《那年盛夏我們綻放如花》首次拍劇便擔正做女一。(陳奕釗攝) Marf在《那年盛夏我們綻放如花》演的楊悅盈個性強悍獨立，受同學排擠。 Marf在《那年盛夏我們綻放如花》中是備受排擠和欺凌的學生。 Marf在《那年盛夏我們綻放如花》展現角色不同層次的心理變化，初次拍劇已交出亮眼表現。

12星座求生記？

《那年盛夏》的四人幫肆無忌憚的欺凌行為，教人看得咬牙切齒，導演阿健朗封他們為「四大MK」，他們卻自命是「自大好人」，不過，Billy坦言曾感疑惑，「我記得在拍攝途中，曾經問演戲指導張錦程，我的角色是好人或壞人，他跟我說，每個人都覺得自己是好人，只注重自己。」即使是眾人眼中的壞角色，也是抱著我是好人的心態，才能投入演繹，焯嵐補充說：「其實所有學生都自私，尤其在求生一刻，只係每個人的自私方法不同，這套劇係將把我們的自私都放出來。」Marf認為，人的自私有很多不同面向，即使伸張正義的楊悅盈也不例外，「即使她好願意幫助人和拯救大家，她也有自私才去做呢件事，可能想尋找自我慰藉才想去救人，這些都好複雜，好值得深究。」Billy半說笑指，可以視為12星座求生記，阿奇總結說：「這些陰暗面現實都有，這套劇係將所有優點缺點放大，讓大家看清楚。」

 

Grace  陳奕釗

服裝: Farfetch, Ambush, Montblanc @Kerring Eyewear, Adidas, Midnight Factory(邱彥筒), @midwestvintage, @projectt_official, @12.oclock.vintage, @shopping.bag(蔡承恩、陳傑奇)

形象: Daniel Cheung, Chesney Lau(邱彥筒), @inggradwantmagic, @wing_wa1(蔡承恩、陳傑奇)

化妝: San chan, Percy Shing(邱彥筒)

髮型: Taurus Lee(邱彥筒)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受