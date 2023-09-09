那年盛夏我們綻放如花 專訪｜Marf@COLLAR伸張正義要睇定啲 「四人幫」自揭欺凌事件簿(附訪問片)

ViuTV熱播劇集《那年盛夏我們綻放如花》下周將進入結局篇，故事涉及校園欺凌，在已播出的10集已有15名6A班學生爆頭死亡，只剩下6個生還者及班主任，各人為自保或追查日Admin身分，展露人性的複雜面向。女主角Marf(邱彥筒)的倔強抵抗，以及四人幫陳焯嵐、rapper蔡承恩(Billy)、光頭幫的陳傑奇和黃偉聰(Noise)欺凌人的猙獰面孔，令觀眾留下深刻印象。5人早前接受本報訪問，從讀書年代的欺凌心態談到人性的自私百態，劇集猶如將人類的極盡自私行為都「綻放」出來角色面對困境的求生行為，讓他們反思好人、壞人的定義。
欺凌有因？
校圍欺凌，無論是旁觀或參與，讀書生涯總還過一兩單，Billy率先自爆，「我目擊欺凌事件會睇唔過眼，但有時自己也會欺凌人，例如班上有些同學無咁聰明，就會笑佢哋，言語暴力。」阿奇坦言，曾經常以語言暴力欺負人，「我的中學生涯都係用把口去恰人，冇乜必要都唔會出力，因為知道唔夠打，都試過是整喊人。」焯嵐自言，「其實唔想被人恰，所以先去哈人，為了保護自己才會恰人，想扮大哥，其實內心好驚，跟劇中角色相似。」Noise則講述如何由欺負人變為主持公道的歷程，「低年級時，很鍾意恰人，但讀高中後，雖然操行好差，仍被選為head prefect，比較離奇，後來整個人變得較平和，因為要做榜樣。」在旁的Marf聞言即表示，「可能老師想鼓勵你，唔係每個人都係咁，有啲人因為特權而蝦蝦霸霸！」
Marf自言，讀書年代不曾受欺凌，但當目擊欺凌事件時，倒跟角色楊悅盈的反應有點相似，「佢會勸受害者篤灰，但我相信好多受害者未必想，因覺得會令情況惡化，但我覺得唔啱就要講出來。以前的正義感頗重，現在會睇定啲，觀察實際情況是怎樣，因為所有事情都有原因，未必表面睇咁簡單，所以會嘗試先了解，再睇自己有冇資格或權去評論，這是出道後學會的。」
12星座求生記？
《那年盛夏》的四人幫肆無忌憚的欺凌行為，教人看得咬牙切齒，導演阿健朗封他們為「四大MK」，他們卻自命是「自大好人」，不過，Billy坦言曾感疑惑，「我記得在拍攝途中，曾經問演戲指導張錦程，我的角色是好人或壞人，他跟我說，每個人都覺得自己是好人，只注重自己。」即使是眾人眼中的壞角色，也是抱著我是好人的心態，才能投入演繹，焯嵐補充說：「其實所有學生都自私，尤其在求生一刻，只係每個人的自私方法不同，這套劇係將把我們的自私都放出來。」Marf認為，人的自私有很多不同面向，即使伸張正義的楊悅盈也不例外，「即使她好願意幫助人和拯救大家，她也有自私才去做呢件事，可能想尋找自我慰藉才想去救人，這些都好複雜，好值得深究。」Billy半說笑指，可以視為12星座求生記，阿奇總結說：「這些陰暗面現實都有，這套劇係將所有優點缺點放大，讓大家看清楚。」
文：Grace 攝：陳奕釗
服裝: Farfetch, Ambush, Montblanc @Kerring Eyewear, Adidas, Midnight Factory(邱彥筒), @midwestvintage, @projectt_official, @12.oclock.vintage, @shopping.bag(蔡承恩、陳傑奇)
形象: Daniel Cheung, Chesney Lau(邱彥筒), @inggradwantmagic, @wing_wa1(蔡承恩、陳傑奇)
化妝: San chan, Percy Shing(邱彥筒)
髮型: Taurus Lee(邱彥筒)