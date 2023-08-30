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娛樂
2023-08-30 17:20:59

那年盛夏我們綻放如花｜緊張刺激有追看性 網民不捨童童@小薯茄首集慘死

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那年盛夏我們綻放如花｜緊張刺激有追看性 網民不捨童童@小薯茄首集慘死

那年盛夏我們綻放如花｜緊張刺激有追看性 網民不捨童童@小薯茄首集慘死

ViuTV驚慄新劇《那年盛夏我們綻放如花》喺今周首播，搵嚟歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@COLLAR）、張毓軒、張迪文、 葉振弘（Marco@P1X3L）及葛綽瑤（Yoyo）等人主演，劇情主要講述蔡鳴磊紀念中學6A班同學喺暑假即將結束時，有一名自稱做Admin嘅神秘人將佢哋加入去到一個叫「已讀不回死全家」嘅群組，被強制開始一場死亡遊戲，如果唔遵守遊戲規則嘅話就會爆頭死亡。唔講咁多，而家就同大家睇下網民嘅反應啦！

《那年盛夏我們綻放如花》邱彥筒@COLLAR飾楊悅盈 （ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》陳穎欣Yanny飾何晞媛Charlotte（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》林子傑飾凌國豪豪sir（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》葛綽瑤Yoyo飾陳佩珊（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》陸駿光飾蔡明治（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》盧鎮業飾火箭（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》黃溢濠飾阿田（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》駱振偉飾周世文周Sir（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》陳湛文飾徐浩東（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》黃文慧飾羅嫲嫲（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》王丹妮飾羅石曉彤Jessica（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》朱栢謙飾蘇煒良（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》杜曦駿飾鄧鐵雄（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》陳焯嵐飾洪諾言（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》李嘉毅飾羅彥輝（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》許月湘飾區家純（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》張迪文飾柯志恆（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》郭東彩飾陳曉晶Crystal（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》黃偉聰飾劉楚恆（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》蔡曉童@小薯茄飾關家雯Karman（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》陳傑奇飾羅彥輝臭輝（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》蔡承恩飾吳啟鋒Billy（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》戴玉麒飾白卡勇（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》歸綽嶢Nancy飾Grace吳綺敏（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》葉振弘Marco@P1X3L飾允仔（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》歐鎮灝George@P1X3L飾腎仔（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》張毓軒飾石曉陽（ViuTV FB） 《那年盛夏我們綻放如花》余子穎飾胡綺玲Elaine（ViuTV FB）

那年盛夏我們綻放如花改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》

《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，緊張刺激嘅劇情成功喺網上掀起熱烈討論。劇集喺首集就已經有5位同學仔死亡，原因分別係退出群組及向其他人洩露群組嘅存在；去到噚晚第二集，雖然未有同學死亡，不過依然非常緊張刺激，例如部分同學懷疑楊悅盈（Marf@COLLAR飾）係Admin及女班長Elaine（余子穎飾）被Admin指派做特别任務等等。

雖然有部份網民認為劇集血腥，留言話「睇到作嘔，頂唔順，走先」、「九點半咁血腥得唔得㗎」及「食飯睇真係有啲食唔落」等等，不過大部份網民都大讚劇集夠緊張刺激，例如「睇到好緊張」、「拍得幾好 有啲心寒」、「好耐冇試過有追劇嘅感覺」、「畫面避咗血腥，但做到個氣氛 有feel」、「好刺激」、「幾好睇喎。。有追看力」、「幾好喎第二集仲好過第一集，結尾好緊張！」及「第一集已經好緊湊」等等。

似《大逃殺》、《魷魚遊戲》、《國王遊戲》、《皇家特工》

《那年盛夏我們綻放如花》圍繞住一班被強制開始一場「死亡遊戲」嘅高中生們，唔少網民睇完都話好似《大逃殺》、《魷魚遊戲》、《國王遊戲》及《皇家特工》等，例如「今際x魷魚遊戲咁」、「係咪今際之國咁」、「大逃殺咁？」、「有少少魷魚遊戲味道，不過對於港產嚟講都算唔錯」、「好似國王遊戲」、「套劇好有 國王遊戲 feel」、「抄Gantz + 大逃殺 + 紅van」、「好大浸魷魚味！」、「最尾張相好大逃殺」、「風格， 結構， 節奏， bgm 都好似魷魚遊戲」、「抄大逃殺套戲ga」、「咁似kingsman 免費sim卡爆頭」、「個bgm好似stranger things」及「諗起kingsman」等等，唔知大家又覺得似唔似呢？

《那年盛夏我們綻放如花》余子穎任女班長。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》歐鎮灝演技獲好評。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》邱彥筒飾楊悅盈。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》劇情特別。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》劇情特別。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》有陳穎欣Yanny參演。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》有Marf邱彥筒任要角。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》蔡曉童@小薯茄首集演出獲好評。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》葛綽瑤近期曝光率高。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》改篇自小說《已讀不回死全家》。（截圖）

歐鎮灝演出自然又靚仔

P1X3L成員George歐鎮灝喺劇中飾演男主角何晞賢（腎仔），原本只係一個平凡嘅高中生，喺臨近假期尾聲返學校參加生涯規劃對談後，與一班同學齊齊被加入怪異群組「已讀不回死全家」。喺首集一開場已登場嘅佢，劇中有唔少發揮機會，例如準備向暗戀已久嘅陳佩珊（葛綽瑤飾）表白及與同學理性討論誰是Admin等等。唔少網民都認為George有樣有演技，紛紛留言大讚佢，當中包括「歐鎮灝嘅進步 其實i swim已經見到」、「佐冶做戲ok」、「George 做戲都唔錯」、「George演得幾好，好有潛質其他演員，以新人來講，都唔錯期待下一集」、「George 唔錯 可以再接再厲」、「George 做戲自然左好多 加埋靚仔樣希望更加多人留意」、「George都幾有主角feel」、「靚仔得嚟又夠mk 做戲同講對白都好自然，勁似一個學生」及「芝娃娃做戲幾自然」等等。

劇集美女雲集，好似有葛綽瑤（Yoyo）、邱彥筒（Marf）、陳穎欣（Yanny）、蔡曉童（童童）、郭彩東（東東）及歸綽嶢（Nancy）等等，成功令大家對劇集嘅投入感增加，不停留意一班劇中靚女，好似「Yoyo交到戲 確係有天份既演員」、「啲女好正 有nancy yoyo yanny東東」、「啲女好靚喎」、「marf 幾cute喎咁又」、「marf作為第一套戲主角 都算做得好自然」、「東東呢個look幾正」及「Nancy 好靚」等等，不過可惜係Nancy同童童喺第一集已經爆頭死亡，Nancy與男朋友喺天台纏綿，期間佢退出群組。之後就爆頭死亡，出場時間非常少；至於童童方面，一開始就交代佢鍾意腎仔，仲大膽約對方睇戲，之後佢就被神秘探員帶到房間問話，不過佢冇遵守規則，講出「已讀不回死全家」群組嘅存在，最終亦被爆頭亡。

童童喺呢一場嘅演出非常自然，兼成功將徬徨無助及驚慌演得淋漓盡致，獲網民大讚演技兼唔捨得佢，留言話「童童好驚個樣做得幾好，可惜個角色咁快byebye」、「童童扮驚都幾有戲」、「還我童童」、「so far第一集最好戲一定係童童，但係第一集就走」、「好好戲 真係好驚咁 真係滴左滴眼淚出嚟」、「估唔到童童咁快領便當..」、「點解童童咁快就.... 想繼續睇童童」及「童童做得咁好，點解咁快就死咗 套劇好有大屠殺feel」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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