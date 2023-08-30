那年盛夏我們綻放如花｜緊張刺激有追看性 網民不捨童童@小薯茄首集慘死

ViuTV驚慄新劇《那年盛夏我們綻放如花》喺今周首播，搵嚟歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@COLLAR）、張毓軒、張迪文、 葉振弘（Marco@P1X3L）及葛綽瑤（Yoyo）等人主演，劇情主要講述蔡鳴磊紀念中學6A班同學喺暑假即將結束時，有一名自稱做Admin嘅神秘人將佢哋加入去到一個叫「已讀不回死全家」嘅群組，被強制開始一場死亡遊戲，如果唔遵守遊戲規則嘅話就會爆頭死亡。唔講咁多，而家就同大家睇下網民嘅反應啦！

那年盛夏我們綻放如花改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》 《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，緊張刺激嘅劇情成功喺網上掀起熱烈討論。劇集喺首集就已經有5位同學仔死亡，原因分別係退出群組及向其他人洩露群組嘅存在；去到噚晚第二集，雖然未有同學死亡，不過依然非常緊張刺激，例如部分同學懷疑楊悅盈（Marf@COLLAR飾）係Admin及女班長Elaine（余子穎飾）被Admin指派做特别任務等等。 雖然有部份網民認為劇集血腥，留言話「睇到作嘔，頂唔順，走先」、「九點半咁血腥得唔得㗎」及「食飯睇真係有啲食唔落」等等，不過大部份網民都大讚劇集夠緊張刺激，例如「睇到好緊張」、「拍得幾好 有啲心寒」、「好耐冇試過有追劇嘅感覺」、「畫面避咗血腥，但做到個氣氛 有feel」、「好刺激」、「幾好睇喎。。有追看力」、「幾好喎第二集仲好過第一集，結尾好緊張！」及「第一集已經好緊湊」等等。

似《大逃殺》、《魷魚遊戲》、《國王遊戲》、《皇家特工》 《那年盛夏我們綻放如花》圍繞住一班被強制開始一場「死亡遊戲」嘅高中生們，唔少網民睇完都話好似《大逃殺》、《魷魚遊戲》、《國王遊戲》及《皇家特工》等，例如「今際x魷魚遊戲咁」、「係咪今際之國咁」、「大逃殺咁？」、「有少少魷魚遊戲味道，不過對於港產嚟講都算唔錯」、「好似國王遊戲」、「套劇好有 國王遊戲 feel」、「抄Gantz + 大逃殺 + 紅van」、「好大浸魷魚味！」、「最尾張相好大逃殺」、「風格， 結構， 節奏， bgm 都好似魷魚遊戲」、「抄大逃殺套戲ga」、「咁似kingsman 免費sim卡爆頭」、「個bgm好似stranger things」及「諗起kingsman」等等，唔知大家又覺得似唔似呢？

歐鎮灝演出自然又靚仔 P1X3L成員George歐鎮灝喺劇中飾演男主角何晞賢（腎仔），原本只係一個平凡嘅高中生，喺臨近假期尾聲返學校參加生涯規劃對談後，與一班同學齊齊被加入怪異群組「已讀不回死全家」。喺首集一開場已登場嘅佢，劇中有唔少發揮機會，例如準備向暗戀已久嘅陳佩珊（葛綽瑤飾）表白及與同學理性討論誰是Admin等等。唔少網民都認為George有樣有演技，紛紛留言大讚佢，當中包括「歐鎮灝嘅進步 其實i swim已經見到」、「佐冶做戲ok」、「George 做戲都唔錯」、「George演得幾好，好有潛質其他演員，以新人來講，都唔錯期待下一集」、「George 唔錯 可以再接再厲」、「George 做戲自然左好多 加埋靚仔樣希望更加多人留意」、「George都幾有主角feel」、「靚仔得嚟又夠mk 做戲同講對白都好自然，勁似一個學生」及「芝娃娃做戲幾自然」等等。