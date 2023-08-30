那年盛夏我們綻放如花｜緊張刺激有追看性 網民不捨童童@小薯茄首集慘死

ViuTV驚慄新劇《那年盛夏我們綻放如花》喺今周首播，搵嚟歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@COLLAR）、張毓軒、張迪文、 葉振弘（Marco@P1X3L）及葛綽瑤（Yoyo）等人主演，劇情主要講述蔡鳴磊紀念中學6A班同學喺暑假即將結束時，有一名自稱做Admin嘅神秘人將佢哋加入去到一個叫「已讀不回死全家」嘅群組，被強制開始一場死亡遊戲，如果唔遵守遊戲規則嘅話就會爆頭死亡。唔講咁多，而家就同大家睇下網民嘅反應啦！
那年盛夏我們綻放如花改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》
《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，緊張刺激嘅劇情成功喺網上掀起熱烈討論。劇集喺首集就已經有5位同學仔死亡，原因分別係退出群組及向其他人洩露群組嘅存在；去到噚晚第二集，雖然未有同學死亡，不過依然非常緊張刺激，例如部分同學懷疑楊悅盈（Marf@COLLAR飾）係Admin及女班長Elaine（余子穎飾）被Admin指派做特别任務等等。
雖然有部份網民認為劇集血腥，留言話「睇到作嘔，頂唔順，走先」、「九點半咁血腥得唔得㗎」及「食飯睇真係有啲食唔落」等等，不過大部份網民都大讚劇集夠緊張刺激，例如「睇到好緊張」、「拍得幾好 有啲心寒」、「好耐冇試過有追劇嘅感覺」、「畫面避咗血腥，但做到個氣氛 有feel」、「好刺激」、「幾好睇喎。。有追看力」、「幾好喎第二集仲好過第一集，結尾好緊張！」及「第一集已經好緊湊」等等。
似《大逃殺》、《魷魚遊戲》、《國王遊戲》、《皇家特工》
《那年盛夏我們綻放如花》圍繞住一班被強制開始一場「死亡遊戲」嘅高中生們，唔少網民睇完都話好似《大逃殺》、《魷魚遊戲》、《國王遊戲》及《皇家特工》等，例如「今際x魷魚遊戲咁」、「係咪今際之國咁」、「大逃殺咁？」、「有少少魷魚遊戲味道，不過對於港產嚟講都算唔錯」、「好似國王遊戲」、「套劇好有 國王遊戲 feel」、「抄Gantz + 大逃殺 + 紅van」、「好大浸魷魚味！」、「最尾張相好大逃殺」、「風格， 結構， 節奏， bgm 都好似魷魚遊戲」、「抄大逃殺套戲ga」、「咁似kingsman 免費sim卡爆頭」、「個bgm好似stranger things」及「諗起kingsman」等等，唔知大家又覺得似唔似呢？
歐鎮灝演出自然又靚仔
P1X3L成員George歐鎮灝喺劇中飾演男主角何晞賢（腎仔），原本只係一個平凡嘅高中生，喺臨近假期尾聲返學校參加生涯規劃對談後，與一班同學齊齊被加入怪異群組「已讀不回死全家」。喺首集一開場已登場嘅佢，劇中有唔少發揮機會，例如準備向暗戀已久嘅陳佩珊（葛綽瑤飾）表白及與同學理性討論誰是Admin等等。唔少網民都認為George有樣有演技，紛紛留言大讚佢，當中包括「歐鎮灝嘅進步 其實i swim已經見到」、「佐冶做戲ok」、「George 做戲都唔錯」、「George演得幾好，好有潛質其他演員，以新人來講，都唔錯期待下一集」、「George 唔錯 可以再接再厲」、「George 做戲自然左好多 加埋靚仔樣希望更加多人留意」、「George都幾有主角feel」、「靚仔得嚟又夠mk 做戲同講對白都好自然，勁似一個學生」及「芝娃娃做戲幾自然」等等。
劇集美女雲集，好似有葛綽瑤（Yoyo）、邱彥筒（Marf）、陳穎欣（Yanny）、蔡曉童（童童）、郭彩東（東東）及歸綽嶢（Nancy）等等，成功令大家對劇集嘅投入感增加，不停留意一班劇中靚女，好似「Yoyo交到戲 確係有天份既演員」、「啲女好正 有nancy yoyo yanny東東」、「啲女好靚喎」、「marf 幾cute喎咁又」、「marf作為第一套戲主角 都算做得好自然」、「東東呢個look幾正」及「Nancy 好靚」等等，不過可惜係Nancy同童童喺第一集已經爆頭死亡，Nancy與男朋友喺天台纏綿，期間佢退出群組。之後就爆頭死亡，出場時間非常少；至於童童方面，一開始就交代佢鍾意腎仔，仲大膽約對方睇戲，之後佢就被神秘探員帶到房間問話，不過佢冇遵守規則，講出「已讀不回死全家」群組嘅存在，最終亦被爆頭亡。
童童喺呢一場嘅演出非常自然，兼成功將徬徨無助及驚慌演得淋漓盡致，獲網民大讚演技兼唔捨得佢，留言話「童童好驚個樣做得幾好，可惜個角色咁快byebye」、「童童扮驚都幾有戲」、「還我童童」、「so far第一集最好戲一定係童童，但係第一集就走」、「好好戲 真係好驚咁 真係滴左滴眼淚出嚟」、「估唔到童童咁快領便當..」、「點解童童咁快就.... 想繼續睇童童」及「童童做得咁好，點解咁快就死咗 套劇好有大屠殺feel」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈