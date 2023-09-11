那年盛夏我們綻放如花｜葛綽瑤與駱振偉拍師生戀唔尷尬 學生爆頭短片網上瘋傳

上周《那年盛夏我們綻放如花》劇情講到葛綽瑤與駱振偉的師生戀曝光。

ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》本周進入結局篇，「目標人物」的身份仍然未明，6A班生仍生存的同學被逼繼續死亡遊戲，各人情緒瀕臨崩潰邊緣。上周五(8日)播出的一集，6A班再有兩名學生爆頭死亡，包括由陳焯嵐飾的胡諾言和葛綽瑤(Yoyo)演的陳佩珊，前者不信女友Crystal(郭彩東飾)的勸告，在商場大庭廣眾下爆頭，後者被發現與飾演的周Sir發展師生戀，死在男友的懷裡。

對於與Yoyo拍攝師生戀戲份Thor坦言有少許擔心，但同時大讚Yoyo夠專業：「都有啲驚Yoyo嘅粉絲睇完會嬲，不過第一次同Yoyo合作，覺得佢好放得開。我地之前試造型嘅時候，已經要影一啲比較親密嘅合照，但Yoyo完全冇表現出好尷尬嘅感覺，作為男仔嘅我都放心咗好多！」Yoyo笑言自己現實中沒有相似的經歷，今次的感情線是大挑戰，她表示：「Thor演戲上幫咗我好多，帶住我入戲，而且我地都唔算有好多親熱場面，拍攝前都唔會太擔心！」

第 11 集劇情 (9月11日)洪諾言爆頭短片網上瘋傳

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