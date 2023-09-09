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娛樂
2023-09-09 07:40:07

那年盛夏我們綻放如花｜陳焯嵐郭東彩情侶檔上陣 攞正牌掌摑女友唔留力

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那年盛夏我們綻放如花｜陳焯嵐郭東彩情侶檔上陣 攞正牌掌摑女友唔留力

陳焯嵐與郭東彩情侶檔上陣 。

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》近日播得如火如荼，劇情講述蔡鳴磊紀念中學6A班的同學 受到不知名力量控制，若敢「已讀不回」便會即時暴斃，情節令人膽顫心驚! 劇集自開播以來話題 多多，不少網民熱烈討論誰是群組Admin、誰人又是最終生還者。而飾演6A班同學的其中兩位新演員陳焯嵐(飾演洪諾言) 及郭東彩(飾演Crystal陳曉晶)以情侶檔上陣，戲外戲內均是情侶的他們 ，首次合作拍劇已甚有默契，而本周二人戲份越來越重，其中昨晚一幕掌摑戲更是力度十足，他們反目在保齡球場的追逐戲更是引來極大迴響，不少網民大讚他們演技，亦有網民表示睇得揪心，而焯嵐、東東對於這場掌摑戲都大叫難忘。

首次拍劇的焯嵐戲中飾演欺凌者，他稱眾多欺凌場口中，他最難忘欺凌飾演「臭輝」的李嘉毅，戲中他在更衣室迫李嘉毅除褲，又向對方扔水彈，焯嵐憶述表示:Roll機前大家仲一齊開心玩緊，但 Roll機就要演滅絕人性欺凌角色，拍嘅過程內心都有唔舒服，而拍之前有同對方好好溝通。」除了 跟「臭輝」的演出外，焯嵐指跟女友東東的掌摑戲亦感難忘，他說:「初初拍打佢呢場戲，係有留力，但反而畀東東鬧，佢叫我一定用真力打。拍嗰陣都有NG，但唔可以NG太多，只可以 34Take，唔係佢塊臉紅會腫。」要出力打女友，焯嵐雖然感到「肉赤」，但見東東可以「交足戲 」，他感安慰，他笑言:「同東東戲中演情侶，當然係好事，如果換第2個女演員拍呢場打戲，一定會留手，但對住女友就唔使。」

陳焯嵐攞正牌掌摑女友唔留力。

陳焯嵐攞正牌掌摑女友唔留力。

至於，被打的東東亦指這場掌摑戲好有衝擊力，她指現實中不會與男友大打出手，故此對今場戲感覺極有新鮮感，而拍攝前，她與男友細心排練及溝通，她說:「呢場戲，如果媽咪見到應該好心痛 ，不過自己拍攝唔辛苦，唔知係咪我皮厚，所以唔覺痛，亦冇腫。反而咁大力打落去，男朋友先最有壓力。」東東續指，現實中絕對無法接受被另一半動粗，她表示:「如果另一半用暴力，就一定係唔care自己，所以要遠離。」

此外，曾參與《全民造星IV》的東東，因自感不適合女團生活，而在30強止步，向來對演戲感興趣的她，表示經歷今次拍劇後，對拍戲的興趣有增冇減，今後她希望可以演精神病人、殺人犯等角色， 而談到最想跟哪位演員合作?東東坦言希望有機會跟梁朝偉合作，皆因對方是她心中無人可取代的偶像。

郭東彩曾參與《全民造星IV》，在30強止步。

郭東彩曾參與《全民造星IV》，在30強止步。

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