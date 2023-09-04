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娛樂
2023-09-04 13:56:07

那年盛夏我們綻放如花｜Marco葉振弘@P1X3L執行復仇大計 連續拍18小時額頭狂爆瘡

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Marco在第6集《那年盛夏我們綻放如花》有不少打鬥場面

Marco在第6集《那年盛夏我們綻放如花》有不少打鬥場面。

由Marf@COLLAR、P1X3L成員歐鎮灝(George)和葉振弘(Marco)等合演的ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》，上周一(8月28日)開播以來，每集均有學生爆頭死亡，隨即成為網上熱話；幕後Admin的真正身分，以及誰是四大目標人物，掀起熱論。上周劇情發展輪到「四大惡人」之一的Billy(蔡承恩)死亡，今晚(4日)播出的第6集講到其好友允仔(Marco飾)，部署偏激的復仇大計。Marco為此連續開工18小時，全程不停跑來跑去又要應付打鬥場面，他自爆，「可能因為情緒長期高漲，第二日發現額頭爆晒瘡，有成20幾30粒暗瘡，真係嚇親人！好彩最後過咗一個星期左右就差唔多好返晒！」

Marco演的允仔部署復仇大計，在劇中情緒高漲又要應付打鬥場面，拍到額頭爆瘡。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) Marco演的允仔部署復仇大計，在劇中情緒高漲又要應付打鬥場面，拍到額頭爆瘡。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 上周講到Marco目擊好友Billy爆頭死亡，大受打擊。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 上周講到Marco目擊好友Billy(前中位置)爆頭死亡。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照)

George孖煙囪亮相零尷尬

George和Marco在劇中演一對好兄弟，今集劇情講到Marco在George家中過夜，George以孖煙囪look亮相，他笑言因兩人太friend零尷尬，不過就被Marco就投訴，現實中的 George從沒邀請兄弟到他家作客，反而Marco經常招呼George到訪， George聞後笑言：「Marco屋企好大㗎，多啲人去都無所謂，我屋企比較細，所以唔係好放便囉！」

George表示面對Marco，孖煙囪亮相零尷尬.。 George孖煙囪亮相零尷尬.。 George和Marco在劇中痛失好友，大受打擊。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照)

劇集改編自何晞賢原著的網絡小說《已讀不回死全家》，是《手捲煙》導演陳健朗首次執導的劇集，故事講述中六高中生在暑假尾聲，被一個自稱Admin的人把他們加進名為「已讀不回死全家」的奇怪群組，強制開始一場「死亡遊戲」。

第6集劇情(9月4日播出)

張允行 (葉振弘飾) 痛失Billy (蔡承恩飾) 後，怒火燃起了他的赤子之心。他振奮起來，想要保護剩下的好友何晞賢 (歐鎮灝 飾)，更向洪諾言 (陳焯嵐飾) 等人提出一個替Billy 復仇的偏激計劃。

楊悅盈 (邱彥筒 飾) 在何晞賢及周Sir (駱振偉 飾) 的陪同下，再次到訪羅家，取得羅彥輝(李嘉毅 飾) 的電話。3人來到周Sir 家中整理證據，發現一切線索似乎都指向MTCC…

至於MTCC內部，Jessica (王丹妮 特別演出) 向Ivan (陸駿光 飾) 提出調查結果，要求取得終止「SPECTRE」的權限，結束Admin的遊戲，竟遭Ivan無故拒絕，使她必需另覓方法制止Admin…

張允行終於鼓起勇氣向何晞媛 (陳穎欣 飾) 表白，換來的卻只有遺憾，他惟有帶著這個心情與洪諾言等人見面，執行他那個沒有回頭路的計劃…

Marco展開沒回頭路的復仇大計前，鼓起勇氣向何晞媛 (陳穎欣 飾) 表白。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 戲內戲外，George和Marco都是好兄弟.。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 戲內戲外，George和Marco都是好兄弟.。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照)
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