邱傲然初執導演筒搵Lokman擔正 Jeremy破格演出粗口橫飛

由製作到正式公映，Tiger體驗了擔任導演一職的苦與樂，但他坦言愈見喜愛這個工作，更希望日後可以有機會再執導演筒，而身為短片主角的Lokman，則大讚Tiger有導演的風範。

一講起《是日精選》的製作，Tiger就表示：「拍攝順利，拍完之後睇片再抽身諗，就會覺得有啲貪心，可能少啲、精啲可能會再好啲，但冇辦法，第一次就好興奮，想將鍾意嘅嘢擺晒落去。」除了執導，Tiger在前中後期都跟到足，度橋、拍片、打燈、剪片、配樂、調色……全都參與其中，遇到不同崗位的電影工作者，Tiger有感而發道：「呢個行業每一個識位都環環相扣，缺少一個部份，條片就會爭啲嘢。每個人都有Input，會令條片更加豐富。」在看過成品後，Tiger十分滿意，更說：「成個製作過程我都好開心同享受，因為團隊中個個都好有火，成班前輩唔係返工，真係想做好件事，成個過程可以回憶一輩子。」經過這次實戰，Tiger自言拍上癮，他更透露已在籌備下一個Project，雖然未算好有方向，但會不斷構思，又說：「會睇多啲戲、報讀課程，又或者拍戲時遇到唔同導演，會多啲坐喺Mon隔離睇佢哋點樣拍戲，有乜又問下大家。」

Tiger決意多角度增值自己，全因今次的經驗令他對執導的熱誠愈來愈大，他說：「拍完呢條片，發現自己都幾鍾意呢件事，真係好玩！雖然係好大壓力好緊張，但過程真係好Enjoy！」那麼，在執導下一個影片作品之前，可有想過幫MIRROR兄弟拍MV？Tiger笑言：「要佢哋搵，唔係我話拍就拍，同埋MV、劇情片係兩個出發點：MV要好商業化，劇情片就未必需要，所以成個方式同System都好唔同，但我好期待有兄弟搵我，我亦會瞓身做！」