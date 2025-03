邱傲然@MIRROR新歌大晒「彈指神功」獲AK伴奏兼唱和音 今年盼演舞台劇

Tiger喜愛大自然,特地選在山頭拍新歌《Live The Way I Want》MV。

MIRROR成員邱傲然(Tiger)昨日(12日)推出第二首個人單曲《Live The Way I Want》,適逢「虎媽」生日,喜上加喜。新歌延續處男作《Alright》的搖滾風格,Tiger參與結他solo大晒「彈指神功」,更邀得向來有義氣的副隊長Anson Kong(AK, 江𤒹生)參與伴奏並唱和音。MV方面,長髮look的Tiger穿紅色皮褸上陣,在日落時份的Magic Hour在山頂上自彈自唱,型到核爆。

新歌《Live The Way I Want》沿用《Alright》的創作班底,由老友周天衡作曲、編曲及監製、Oscar填詞。Tiger表示,「自己一直都喜搖滾曲風,適逢『第二小隊』將於4月12及13日在西九舉行戶外音樂會《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》,心想在Live Show表演搖滾歌曲必定能炒熱氣氛,於是下定決心再做一首搖滾曲風的歌曲。」