邱傲然@MIRROR新歌大晒「彈指神功」獲AK伴奏兼唱和音 今年盼演舞台劇

MIRROR成員邱傲然(Tiger)昨日(12日)推出第二首個人單曲《Live The Way I Want》，適逢「虎媽」生日，喜上加喜。新歌延續處男作《Alright》的搖滾風格，Tiger參與結他solo大晒「彈指神功」，更邀得向來有義氣的副隊長Anson Kong(AK, 江𤒹生)參與伴奏並唱和音。MV方面，長髮look的Tiger穿紅色皮褸上陣，在日落時份的Magic Hour在山頂上自彈自唱，型到核爆。

Tiger又向「小虎隊」(fans暱稱)派定心丸，劇透今年不只得一首歌，去年拍的劇集亦準備面世，「這套劇拍得很開心，也希望大家看得開心。我最期待突破框框，真心希望挑戰一下演舞台劇。」