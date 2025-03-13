邱傲然@MIRROR新歌大晒「彈指神功」獲AK伴奏兼唱和音 今年盼演舞台劇

MIRROR成員邱傲然(Tiger)昨日(12日)推出第二首個人單曲《Live The Way I Want》，適逢「虎媽」生日，喜上加喜。新歌延續處男作《Alright》的搖滾風格，Tiger參與結他solo大晒「彈指神功」，更邀得向來有義氣的副隊長Anson Kong(AK, 江𤒹生)參與伴奏並唱和音。MV方面，長髮look的Tiger穿紅色皮褸上陣，在日落時份的Magic Hour在山頂上自彈自唱，型到核爆。
Tiger又向「小虎隊」(fans暱稱)派定心丸，劇透今年不只得一首歌，去年拍的劇集亦準備面世，「這套劇拍得很開心，也希望大家看得開心。我最期待突破框框，真心希望挑戰一下演舞台劇。」
新歌《Live The Way I Want》沿用《Alright》的創作班底，由老友周天衡作曲、編曲及監製、Oscar填詞。Tiger表示，「自己一直都喜搖滾曲風，適逢『第二小隊』將於4月12及13日在西九舉行戶外音樂會《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》，心想在Live Show表演搖滾歌曲必定能炒熱氣氛，於是下定決心再做一首搖滾曲風的歌曲。」
年僅25歲的「老靈魂」Tige透露新歌主題是過自己嚮往的生活，他笑言構思階段已興奮不已，當錄完音聽到自己有進步，興奮之情更像「衝上雲霄」。他續說：「一場人生有很多機會都是相當難得，既然如此，我們更應該去做一些自己喜歡的事，毋須介懷這個世界怎樣看待你，因為只有做著自己喜歡的事，才會做得開心，自然而然會做得好！」
做自己喜歡的事固然開心，能獲「膊頭有花」的兄弟支持，更是興奮，「自己今次有參與結他solo及錄音部份，AK亦有份伴奏了一小段，因為他恰巧到錄音室去錄結他，所以順便幫手唱和音，整個錄音過程相當好玩，事關是跟自己喜歡的人一起玩，別具意義。」MV則雲集Tiger最愛的靚車、靚結他及大自然，他直言：「由於小弟對車情有獨鍾，所以刻意在MV中加插了不少有關車的元素，其中包括我修理車輛的場口，忽然覺得懂維修車輛的男士份外有型呢。」