邱士縉34歲生日被追問幾時結婚 Stanley「西關大少」look與Alina甜蜜慶生

MIRROR成員邱士縉(Stanley)將於明日(20日)迎來34歲生日，他於昨日(18日) 出席由fans club籌辦的《Stanleyholic》生日活動，與200名幸運「Team Stanley(TS)」(fans匿稱)提早慶生，這是自他初出道後，相隔逾5年再上次的TS聚會，Stanley有求必應，即場回答fans提問，對於被問到何時與女友李炘頤(Alina)結婚，他笑言好尖銳，「我諗過多一陣，出年都未住，但我哋兩個都係向住呢個目標進發嘅。」結束生日會後，Stanley換上「西關大少」look，與女友及友人慶祝，Alina在IG限時動態分享甜蜜合作，Stanley亦有轉發，非常sweet。

預告唱劇集歌曲 Stanley回想5年前首個fans聚會的點滴，「仲記得第一次喺觀塘搞，scale冇咁大，睇見而家開始愈來愈壯大，愈來愈多人，自己就愈感動，亦都多謝admin一直以嚟嘅陪伴同努力，佢哋嘅用心係冇白費。」被問生日目標，Stanley深知每個機會都很難得，希望能做好每套戲劇作品及每首歌曲，盼以作品報答fans。最近忙於拍港版《無用的謊言》的他率先劇透，到時都有首歌唱下，之前聽過demo都覺得幾感動，而且班底亦係好喜歡嘅，至於有冇機會唱live俾大家聽就唔知喇！另外亦拍緊電影，不過暫時唔可以透露住，遲啲大家就知道。」當被問到假如有日Stanley得到演員獎項，他會怎樣跟一眾喜愛他的TS慶祝呢？Stanley即認真回答，道：「咁又搞返個好似而家咁嘅慶功宴啦！我擺個獎喺度，大家可以到時一齊拎嚟影相，到時擺中式，要有龍、鳳背景嘅茶樓做布景。」

興奮答應做契仔 在切過蛋糕慶祝過後，Stanley與一眾TS大玩互動遊戲，自爆沖涼時先洗身，並即席示範，令全場fans陷入失控尖叫狀態。隨後在Q&A環節，Stanley逐一回應fans提問與要求，第1位fans問他何時與Alina拉埋天窗，Stanley聞言即說：「一嚟就咁尖銳，我諗過多一陣，出年都未住，但我哋兩個都係向住呢個目標進發嘅，都多謝大家祝福我。」第2位婆婆要求Stanley做她的契仔，Stanley興奮答應：「我有契媽喇！發達喇！我入行咁耐就係想有契媽！」至於第3位TS畫了Stanley過去演出過的角色，希望獲對方欣賞她的畫作，Stanley看後立即在畫冊上簽名，搞到達成心願fans喜極而泣。互動過後，Stanley獻唱新歌《Drunk in Love》時走到台下與一眾TS握手，掀起高潮。

忠粉互助有愛 為此感驕傲 活動尾聲，Stanley深情地向TS告白，「我好開心擁有你哋支持我之外，每一次聽所有人講TS都係好乖好有禮貌，呢個係我非常開心同proud嘅一件事，證明大家創造咗一個有愛、互相幫助嘅vibe。好多時我會自己心裡面諗，你哋出嚟應援，如果係令到你哋好辛苦要日曬雨淋，又或者係好困難嘅，我就會覺得不如算啦，寧願嗰個moment冇你哋支持，心裡支持就夠，所以我好開心在於每一次聽到所有嘅comment都係好positive，所以真係好多謝大家，因為我哋係一體，你哋某程度上代表咗我，我某程度上又代表咗大家，所以好多謝大家咁有愛，大家繼續將我嘅理念：散播歡樂散播愛俾大家，同時繼續支持我，同時繼續愛身邊嘅人。」