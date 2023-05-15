邱士縉Stanley照send短訊俾亡母 心痛姜濤惹是非

MIRROR成員邱士縉(Stanley)的母親於年初病逝，為了悼念母親於昨日推出作品《來不及》。今日他出席品牌活動時，提及新歌時仍不禁眼濕濕，他稱相信很多人會對此歌有共鳴，並感謝導演把MV拍出來。

Stanley稱拍《來不及》MV時，導演著他加入媽媽生前的錄音，但因為媽媽不太懂用智能電話，所以錄音不多，但都有叫他回來食飯飲湯，也會擔心他。他直言至今仍未能對母親的離世釋懷，至今仍有傳短訊到母親的電話，就算只得一個剔，也感覺像她陪住自己，有時又會望下個天，感覺媽媽像對他微笑。問到有沒有萌生成家立室的感覺，如MV的歌詞提到的內容，他表示作為一個大男人是希望有更好的事業發展，使另一半有優質生活，而與女友的感情非常穩定並朝住同一個方向進發。