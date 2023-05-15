邱士縉Stanley照send短訊俾亡母 心痛姜濤惹是非

MIRROR成員邱士縉(Stanley)的母親於年初病逝，為了悼念母親於昨日推出作品《來不及》。今日他出席品牌活動時，提及新歌時仍不禁眼濕濕，他稱相信很多人會對此歌有共鳴，並感謝導演把MV拍出來。
Stanley稱拍《來不及》MV時，導演著他加入媽媽生前的錄音，但因為媽媽不太懂用智能電話，所以錄音不多，但都有叫他回來食飯飲湯，也會擔心他。他直言至今仍未能對母親的離世釋懷，至今仍有傳短訊到母親的電話，就算只得一個剔，也感覺像她陪住自己，有時又會望下個天，感覺媽媽像對他微笑。問到有沒有萌生成家立室的感覺，如MV的歌詞提到的內容，他表示作為一個大男人是希望有更好的事業發展，使另一半有優質生活，而與女友的感情非常穩定並朝住同一個方向進發。
寧願姜濤咩都唔講
對於泥鯭與姜濤的風波，Stanley表示自己也很著緊姜濤，二人私下也有談及此事。他指姜濤每次說甚麼都會引來其他人聯想另一種說法，自己也有叫他小心些，寧願他甚麼都不要說，但知道對方會忍不住。他稱姜濤其實很多時只想把愛宣揚出去，心痛對方說完又惹來是非，但認為前輩的提點是正確的，他們都會虛心接受。至於COLLAR成員So Ching退團，Stanley稱尊重對方決定，明白外界有不同揣測，希望大家能予對方及COLLAR空間。