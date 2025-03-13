邱士縉Stanley爆Edan教做戲 同193再次打籃球盼對方表現積極些

MIRROR邱士縉(Stanley)今日與衛詩雅到尖沙咀出席護膚品牌的開幕活動，Stanley透露剛從馬來西亞完成外景拍攝，稍後亦要再回馬來西亞拍廠景，料月底回來，之後便會專注4月在西九的演出做準備，更有意帶埋結他到馬來西亞練習。他稱今次演出不會除衫，加上近日拍攝的角色不需要太大隻，需要看上去比較瘦削、虛弱一點，所以每逢拍攝時都專登不吃東西。他坦言角色是很有挑戰，而且他在劇中是唯一一位香港代表。

Edan教做戲

談到MIRROR的團歌《掌印》，AK與Edan在更衣室爆衝突的一場戲，Stanley表示原本不是Edan跟AK做對手，而是Edan自薦。Stanley說︰「原本佢係坐隔離，Edan衝出嚟話自己想做個角色，聲稱自己係翁子光導演到學到嘢，佢要爆呀！佢要教我哋做戲！佢扔個籃球出嚟，幾驚佢掉到我丫！我就同Jeremy講要坐開啲先。」

沖涼戲愈沖愈熱

談到MIRROR成員上商台做訪問，大爆Stanley係「肌心表」，指他向彭導自薦裸上身洗白白，之後沖完涼又唔穿衣服，又會行街突然除衫等，Stanley表示一切都是謠言，沖涼那場戲並不是自薦，純粹是彭導要求。他稱那場沖涼戲，因為花灑的熱水來得好慢，拍到中途就變了非常熱的水，自己又不敢嗌停又不敢退後太多，整個沖涼位置都冒出煙，而自己拍完之後，皮膚也熱到通紅。