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娛樂
2025-03-13 18:49:55

邱士縉Stanley爆Edan教做戲 同193再次打籃球盼對方表現積極些

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Stanley化身白馬王子出席活動。(娛樂組攝)

Stanley化身白馬王子出席活動。(娛樂組攝)

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MIRROR邱士縉(Stanley)今日與衛詩雅到尖沙咀出席護膚品牌的開幕活動，Stanley透露剛從馬來西亞完成外景拍攝，稍後亦要再回馬來西亞拍廠景，料月底回來，之後便會專注4月在西九的演出做準備，更有意帶埋結他到馬來西亞練習。他稱今次演出不會除衫，加上近日拍攝的角色不需要太大隻，需要看上去比較瘦削、虛弱一點，所以每逢拍攝時都專登不吃東西。他坦言角色是很有挑戰，而且他在劇中是唯一一位香港代表。

Stanley與衛詩雅一齊出席活動。(娛樂組攝) Stanley與衛詩雅一齊出席活動。(娛樂組攝) Stanley與衛詩雅一齊出席活動。(娛樂組攝) Stanley與衛詩雅一齊出席活動。(娛樂組攝) Stanley與衛詩雅一齊出席活動。(娛樂組攝)

Edan教做戲

談到MIRROR的團歌《掌印》，AKEdan在更衣室爆衝突的一場戲，Stanley表示原本不是EdanAK做對手，而是Edan自薦。Stanley說︰「原本佢係坐隔離，Edan衝出嚟話自己想做個角色，聲稱自己係翁子光導演到學到嘢，佢要爆呀！佢要教我哋做戲！佢扔個籃球出嚟，幾驚佢掉到我丫！我就同Jeremy講要坐開啲先。」

沖涼戲愈沖愈熱

談到MIRROR成員上商台做訪問，大爆Stanley係「肌心表」，指他向彭導自薦裸上身洗白白，之後沖完涼又唔穿衣服，又會行街突然除衫等，Stanley表示一切都是謠言，沖涼那場戲並不是自薦，純粹是彭導要求。他稱那場沖涼戲，因為花灑的熱水來得好慢，拍到中途就變了非常熱的水，自己又不敢嗌停又不敢退後太多，整個沖涼位置都冒出煙，而自己拍完之後，皮膚也熱到通紅。

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Stanley再與193同場打籃球，他希望對方的表現可以積極些。(娛樂組攝) Stanley再與193同場打籃球，他希望對方的表現可以積極些。(娛樂組攝) Stanley再與193同場打籃球，他希望對方的表現可以積極些。(娛樂組攝)

強調頭髮濃密

他又談到當日拍攝其中一張照片是多位成員壓住他，自言是「團欺」的對象。他稱在照片見到有人出現禿頭情況，及後發現該人是自己時，也嚇了一跳，後來只是光線問題，更即場低頭讓大家看濃密的頭髮。

與193再度同場打波

稍後Stanley將與ERROR193再次拍籃球，由於他曾指193「成日企喺度唔搶籃板」，Stanley表示知道對方很努力練習，希望他可以提高積極性，不要因為Agent L而畏縮，他稱同場也會交波予193Stanley稍後會出席慈善單車活動，問到會否賣大包，他搞笑表示未試穿單車褲，但唯一肯定的是會落力踩單車。

 

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