邱士縉Stanley相信姜濤心臟強大 以行動回應批評(有片)

MIRROR第二小隊 aka「鷹小隊」一連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》昨晚(13日)舉行尾場，陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)在完騷後接訪。談到姜濤被王晶在微博發文狠批，字眼相當侮辱情，問到姜濤心情可有受影響時，向來與姜濤親近的大表哥Stanley就表示，姜濤出道而今已有不少經歷，心臟已逐漸強大，相信他能夠面對，「而我相信佢會回到自己，點令自己做好啲，用行動話畀大家聽佢係會努力做好。(會唔會覺得無風起浪？)我覺得我哋咁多年都好多風浪，要慢慢努努力去消化。」力求進步仍面對惡意批評，問到可感氣餒，他續說，「我覺得如果我哋淨係focus 喺呢啲批評，當然會氣餒，但如果將呢啲觀點擺喺自己度，例如定一個目標比自己今日要做啲咩，將所有energy擺喺自己度，呢個先係最重要。」