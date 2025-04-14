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娛樂
2025-04-14 08:15:00

邱士縉Stanley相信姜濤心臟強大 以行動回應批評(有片)

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Stanley直言由他主動建議穿透視裝上陣。(羅錦鴻攝)

Stanley直言由他主動建議穿透視裝上陣。(羅錦鴻攝)

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MIRROR第二小隊 aka「鷹小隊」一連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》昨晚(13)舉行尾場，陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)在完騷後接訪。談到姜濤被王晶在微博發文狠批，字眼相當侮辱情，問到姜濤心情可有受影響時，向來與姜濤親近的大表哥Stanley就表示，姜濤出道而今已有不少經歷，心臟已逐漸強大，相信他能夠面對，「而我相信佢會回到自己，點令自己做好啲，用行動話畀大家聽佢係會努力做好。(會唔會覺得無風起浪？)我覺得我哋咁多年都好多風浪，要慢慢努努力去消化。」力求進步仍面對惡意批評，問到可感氣餒，他續說，「我覺得如果我哋淨係focus 喺呢啲批評，當然會氣餒，但如果將呢啲觀點擺喺自己度，例如定一個目標比自己今日要做啲咩，將所有energy擺喺自己度，呢個先係最重要。」

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MIRROR「鷹小隊」一連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》圓滿結束。 Jer、Ian、Stanley、Tiger完騷《Wild and Gentle Live 2025》後受訪。 姜濤在IG疑似回應。 王晶忽然開po鬧姜濤，令人摸不著頭腦。 王晶又出po鬧姜濤，但po已刪除。

未聽聞CHILL CLUB停辦

四子被問到有否留意有專欄作家指CHILL CLUB或會停辦，原因是每次都是自己獲獎，令其他唱片公司意興闌珊；事後節目監製已透過社交平台澄清。Stanley表示未有聽過有關消息，他續道：「佢畀我感覺唔係一個頒獎禮，係一個party，所有歌手一齊去玩，今年好多唔同隊伍嘅band sound出嚟，我哋每個都好high，所以我哋唔會想呢個party 完。」

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