邱淑貞三點不露演出係王晶獻計 《鹿鼎記》重戲份惹林青霞不滿

王晶近日投身做YouTuber，開頻道大談昔日工作夥伴，繼周星馳之後，最新影片的人物便是首位「晶女位」邱淑貞。他提到當年邱淑貞參加香港小姐時，已經非常留意她，而且跟她一齊角逐港姐后冠的佳麗亦相當高質。他指當時邱淑貞因為捲入整容風波而退選，並透露對方下巴顎骨碎裂，所以才重整下巴。

首次見 面 王晶提到邱淑貞退選之後，加入無綫，但發展麻麻，而當年他開拍《撞邪先生》，欠一個角色，於是打電話給方逸華並表示要借用邱淑貞拍戲。他又提到二人初見面時的情況︰「我第一次見，笑到我不得了。佢變咗『跛豪』，佢攞住個枴杖拐住嚟，一隻腳包住晒，原來佢去台慶排舞扭傷，衣衫襤褸咁、殘脂淨粉，然後跛腳嚟見我嘅。咁我覺得佢唔係咁樣嘅，佢OK嘅，咁就……都用咗佢。」

為拍拖放緩事業 由於邱淑貞的表現不錯，於是之後的電影也起用她，但邱淑貞卻因拍拖而放慢自己的事業。直至她跟男友分手，才再找王晶尋求工作，王晶於是在《整蠱專家》再度起用她。翻看資料，邱淑貞在1990年的產量僅得一部，去到1991年才再活躍起來。 林青霞呷醋 王晶坦言自己當時很想幫邱淑貞，於是為對方度身訂造了《與龍共舞》，但因為電影公司老闆要求用張敏，於是只好換角。王晶表示在拍《鹿鼎記》時，自己加重了對方的戲份，令同場的林青霞有微言，王晶說：「佢（林青霞）喺出面講『哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道我在幹甚麼』，咁後面緊係畀返多啲戲林青霞啦，群戲場面就唔需要佢喺度啦！」

三點不露成經典 由於當時香港影壇的美女如雲，王晶為助邱淑貞突圍而出，於是著她行性感路線︰「當時葉玉卿、李麗珍就拍咗幾部三級片，就好放，引起咗一陣熱潮，咁我同佢（邱淑貞）講『你有冇膽向呢方面諗』，佢話『去到咁我唔得囉』，我話『千祈唔好去到咁，千祈唔好真係全裸，咁你就太Low喇』。」於是他自豪表示「三點不露」是由他創造，目的要令觀眾看不到，但又覺得邱淑貞很性感。 邱淑貞在《赤裸羔羊》中三點不露的性感演出，成為她演藝生涯一大經典！此片令她獲得1993年「香港電影金像獎」最佳女主角提名，同時在北美等地的錄影帶市場有高知名度，就連《銀河守護隊》系列聲名大躁的荷李活導演James Gunn亦表示此片影響他非常深遠，自言愛上性感女神邱淑貞，此成為港產片忠粉。