邱淑貞女兒沈月盡顯優良基因　細數謝霆鋒等10大「星二代」

邱淑貞女兒沈月遺傳媽媽優良基因 盤點10大「最強星二代」

邱淑貞與沈嘉偉大女沈月五官標緻，被指外貌與身型都有住邱淑貞後生時嘅影子，有「女神接班人」之稱，近年沈月開始接觸模特兒及廣告拍攝，成為國際品牌新一代寵兒，佢自己都曾表示幾享受呢類工作；早前佢又為爸爸旗下品牌到上海行騷，演繹最新秋冬系列作品，穿上露腰上衣搭配牛仔套裝嘅沈月身材纖瘦又有氣質，盡得媽媽邱淑貞優良基因，當日邱淑貞亦現身活動，並與沈月同框合照，逆齡靚樣不輸女兒，似足兩姐妹。其實，除咗沈月之外，唔少星二代都遺傳父母優良基因，甚或才華洋溢，一齊睇吓圈中仲有邊啲最強星二代吧！ 【謝賢與狄波拉兒子】謝霆鋒 謝賢與狄波拉大仔謝霆鋒16歲出道時就備受矚目，當時佢因為堅持唔唱跳，希望玩樂隊而與所屬英皇娛樂公司爭執，幾乎無法出道，幸好佢嘅堅持成功令公司答應佢嘅要求，向搖滾之路出發。及後於樂壇及影壇作雙線發展，以18歲之齡憑電影《新古惑仔之少年激鬥篇》勇奪第18屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎項；2011年亦憑《線人》奪得金像獎影帝。熱愛煮食嘅謝霆鋒更於2016年創立飲食品牌「鋒味」，推出鋒味月餅、曲奇、拌麵等產品，於演藝圈及個人副業方面成績有目共睹。 【成龍兒子】房祖名 成龍兒子房祖名2005年擔任電影《早熟》男主角阿Joe，電影採「真人實境」方式拍攝，紀錄與薛凱琪飾演嘅Fiona之間嘅愛情，被指演技打動人心；2010年又與薛凱琪合作拍攝《分手說愛你》，除咗飾演男主角，仲獻唱電影主題曲《兩個人》。不過，房祖名於2014年爆出吸食大麻，被北京東城法院判處有期徒刑六個月及罰款2千元人民幣，事件令佢形象受到重創；房祖名於獲釋後召開記者會對其吸毒行為向公眾正式道歉，並指以後會做一個守法嘅人。

【王菲與李亞鵬女兒】李嫣 王菲與前夫李亞鵬女兒李嫣從小受到外界關注，瑞士讀書嘅佢曾經於社交平台分享扮靚心得及日常留學生活照片，一度引來網民批評炫富及行為，包括比堅尼照捱轟太性感、染金髮等等，其後李嫣因為唔想被過度關注，而將社交帳號改成私人帳號，生活亦變得低調。上月底，李嫣迎來18歲生日，王菲溫馨吻賀女兒，網民紛紛指李嫣越大越漂亮，盡得媽媽星味真傳。 【曾志偉兒子】曾國祥 曾國祥入大學前曾與爸爸曾志偉坦言想喺電影圈發展，畢業後加入陳可辛開辦嘅電影製作公司由低做起，由打雜、場記、演員，做到導演，其首部執導電影《戀人絮語》於2020年獲得第47屆金馬獎「最佳新晉導演」提名，執導嘅《少年的你》於2019年上映時叫好叫座，電影更橫掃第39屆香港電影金像獎8大獎項，去年更成為Netflix劇集《三體》唯一華人導演。對於星二代身份，曾國祥曾表示初入行時都唔喜歡呢個身分，但自己的確係曾志偉個仔，要比其他人更努力去證明佢係到做自己嘅事。 【劉丹兒子】劉愷威 劉愷威1994年參加TVB第7期藝員進修訓練班入行，首部劇集《真情》就與爸爸劉丹合作，於劇內飾演兩父子，打開知名道；及後參演唔少劇集，包括《撻出愛火花》、《創世紀》、《皆大歡喜》等等。2005年，劉愷威離巢北上發展，因《千山暮雪》及《美人無淚》等作品及內地真人騷《披荊斬棘的哥哥2》成功吸納一班粉絲。

【狄龍兒子】譚俊彥 譚俊彥自19歲入行，拍攝第一部電影《慌心假期》嗰陣就已有機會與影壇及樂壇舉足輕重嘅前輩梅艷芳合作。2016年，譚俊彥正式簽約TVB，出演過《天命》、《特技人》、《包青天再起風雲》、《法證先鋒IV》和《十八年後的終極告白》等劇集，2022年更首度以《換命真相》勇奪最佳男主角、馬來西亞最喜愛TVB男主角獎項，成為雙料視帝。譚俊彥曾於訪問直言入行後不斷承受「星二代」、「狄龍個仔」等稱號覺得好有壓力 ，直至得到視帝後對自己有信心，會感到「做到點事了」，令佢放下咗好多。 【任達華與琦琦女兒】任晴佳 任達華與琦琦女兒任晴佳（Ella）雖然仍是大學生身份，但已不時出席公開活動，參與廣告及雜誌拍攝等，甚有表演慾。任晴佳擁有甜美樣子及逆天長腿，被冠為「新世代模特」與「最有潛力星二代」等稱呼，去年更獲頒InStyle ICON Awards年度偶像盛典「年度潛力新人」獎項，表示：「感谢InStyle ICON Awards年度偶像盛典給我頒發年度潛力新人的獎項，從懵懂害羞到自信堅定，時尚幫我打破束縛，勇敢面對無限可能性，未來在我熱愛的學術與事業上，我會努力做最好的自己。」 【洪欣與莫少聰兒子】張鎬濂 張鎬濂品學兼優，除咗畢業於Band 1中學，更遺傳洪欣與張丹峰嘅演藝細胞。2019年，張鎬濂獲表演專業第一名好成績而考入上海戲劇學院，成為張丹峰、李冰冰、迪麗熱巴、胡歌、佟大為等內地藝人嘅師弟。張鎬濂曾參加男子選秀節目《以團之名》，所屬組合「新風暴」奪冠而正式出道。2016年，張鎬濂與張丹峰父子檔演出內地電視劇《致青春》，張鎬濂飾演張丹峰童年，之後又曾拍攝劇集《他其實沒有那麼愛你》、《尚好的青春都是你》等劇集。去年，張鎬濂更參選無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》，縱然落敗，但於Loong 9成軍不足一個月，官方就宣布加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊3位成員，分別組成Loong9-S及Loong9-V。