邱淑貞帶沈月賀沈嘉偉姪女大婚 梁朝偉劉嘉玲關之琳陣容勁過頒獎禮

婚宴在第62屆金馬獎頒獎禮同一晚舉行，沈健偉貴為I.T執行董事可調相識滿天下、令寒舍艾美酒店聚集多位港、台名人紅星，巨星級賓客陣容包括梁朝偉、劉嘉玲、關之琳、袁詠儀、周汶錡、上山詩納、甄楚倩、鍾鎮濤、鍾懿、張艾嘉、梁家輝、鍾鎮濤Michael Lau、張清芳、關穎等，場面星光熠熠，被形容陣容更勝頒獎禮。婚宴上，邱淑貞與同樣息影的好友甄楚倩均被攝入鏡頭，邱淑貞跟排排坐的大女沈月同框，兩母女齊齊露出甜美笑容，靚爆全場。

新郎哥大有來頭

至於當晚另一主角、新郎Justin亦來頭不小，其家庭背景傳奇人物「河南王」王任生的孫仔，家族掌控東裕與丹尼斯百貨兩大集團。Justin是王任生次子王尚卿與蔡佳樺之子，母親蔡佳樺則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女。由於台灣女星關穎的母親是蔡萬春的女兒，因此Justin與關穎為表親關係。關穎在IG限時動態分享婚宴照片，當中包括與大美人關之琳合照，她更開心表示：「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」而婚宴地點寒舍艾美酒店，同時也是蔡家成員經營。