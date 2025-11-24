熱門搜尋:
立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-24 11:30:42

邱淑貞帶沈月賀沈嘉偉姪女大婚 梁朝偉劉嘉玲關之琳陣容勁過頒獎禮

分享：
邱淑貞(右)帶大女沈月賀沈婷婷出嫁，邱淑貞好友甄楚倩(右)齊被攝入鏡頭。

邱淑貞(右)帶大女沈月賀沈婷婷出嫁，邱淑貞好友甄楚倩(右)齊被攝入鏡頭。

本港潮服品牌I.T 創辦人沈嘉偉的胞弟沈健偉家有喜事，女兒沈婷婷近日出嫁，在台北寒舍艾美酒店舉行盛大婚禮，身為大伯的沈嘉偉當然與太太愛女到賀。

邱淑貞、沈嘉偉、梁朝偉、劉嘉玲赴台出席婚宴。 梁朝偉、劉嘉玲、周汶錡 鍾鎮濤、鍾懿都有出席。

邱淑貞母女笑容一致

婚宴在第62屆金馬獎頒獎禮同一晚舉行，沈健偉貴為I.T執行董事可調相識滿天下、令寒舍艾美酒店聚集多位港、台名人紅星，巨星級賓客陣容包括梁朝偉、劉嘉玲、關之琳、袁詠儀、周汶錡、上山詩納、甄楚倩、鍾鎮濤、鍾懿、張艾嘉、梁家輝、鍾鎮濤Michael Lau、張清芳、關穎等，場面星光熠熠，被形容陣容更勝頒獎禮。婚宴上，邱淑貞與同樣息影的好友甄楚倩均被攝入鏡頭，邱淑貞跟排排坐的大女沈月同框，兩母女齊齊露出甜美笑容，靚爆全場。

adblk5
沈健偉女兒沈婷婷近日出嫁，新郎Justin亦大有來頭。 沈健偉女兒沈婷婷近日出嫁，新郎Justin亦大有來頭。 沈健偉女兒沈婷婷近日出嫁，新郎Justin亦大有來頭。

新郎哥大有來頭

至於當晚另一主角、新郎Justin亦來頭不小，其家庭背景傳奇人物「河南王」王任生的孫仔，家族掌控東裕與丹尼斯百貨兩大集團。Justin是王任生次子王尚卿與蔡佳樺之子，母親蔡佳樺則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女。由於台灣女星關穎的母親是蔡萬春的女兒，因此Justin與關穎為表親關係。關穎在IG限時動態分享婚宴照片，當中包括與大美人關之琳合照，她更開心表示：「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」而婚宴地點寒舍艾美酒店，同時也是蔡家成員經營。

婚宴賓客陣容包括梁朝偉、劉嘉玲、周汶錡、上山詩納等，場面星光熠熠。 關穎在IG限時動態分享與大美人關之琳合照。 I.T執行董事沈健偉嫁女，獲台港名人紅星到賀。 袁詠儀亦有出席婚宴。

ADVERTISEMENT

周身骨痛？貼佢啦！送健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼

ad