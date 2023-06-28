邱禮濤拉隊上深圳辦《掃毒3：人在天涯》試映會 劉青雲獲影迷公開表白

由邱禮濤執導，三大影帝領銜主演的警匪動作片《掃毒3：人在天涯》即將在內地上畫。昨日(27日)，導演邱禮濤率領主角之一的劉青雲，還有片中演員劉浩龍（師兄）和蘇宸褕（灰熊）先後亮相深圳大學及映後見面會，與觀眾交流互動。電影除了獲得觀眾一致好評外，更有港產片愛好者趁機向青雲表白，而樂隊Supper Moment亦有現身，首次公開演唱電影片尾曲。

浮山還搭建 毒寨

《掃毒3：人在天涯》其中一大焦點，就是電影斥資在流浮山還原搭建近50萬呎的金三角毒寨場景，試映後觀眾們都讚嘆相當迫真，更指毒寨發生的槍戰、戰機爆破等場面，非常震撼。邱導表示之前電影輾轉在泰國、廣東惠州、雲南搭建村寨，但最後選定香港，而村寨在電影中非常重要，必須有它很多劇情才能發生。至於青雲回想製作過程亦有感歎，他表示：「經過那麼多困難，我們還在香港搭了一個景，感覺還挺奇妙的。」至於灰熊亦讚搭建的村莊跟泰國極為相似，灰熊稱：「我甚至會把群眾演員直接認成泰國人。可以說逼真的場景可以很好地把你帶入到角色中。」當被問及片中出現的武器，邱導透露電影中看到的槍械都是真槍，續說：「我們做足了安全保障措施。我在這行已經很多年了，對怎麼安全拍戲比較有把握。」片中演員所使用的槍械多達18種，每位主演至少配有一套真槍，青雲都有分享感受：「使用真槍的感覺很不一樣，聲音特別響，所以我們拍戲時都會戴耳塞。」現身深圳大學的還有樂隊Supper Moment，他們首次公開演唱電影片尾曲《天涯無涯》炒熱氣氛。