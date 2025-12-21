邱禮濤新作《我們不是什麼》因大埔火災延期憂票房：望可打破宿命

第十九屆鮮浪潮 國際短片節昨日(20日)舉行本地競賽頒獎禮，鮮浪潮董事之一 邱禮濤頒發最佳導演獎予《 混帳合唱團 》導演周敬勤，他受訪時大讚本屆作品大進步，「「唔止今年，過去幾年，我覺得技術上無論聲音畫面的確比以前進步好多好多。」他又提到郭頌儀執導的《28》，獲鮮浪潮大獎，整體水準已達專業水平，女主角之一鄧濤表現亦甚佳。
談到執導新作《我們不是什麼》原定於聖誕檔期公映，但因大埔宏福苑火災死傷慘重延期，邱禮濤表示暫定明年上映，但未落實時間，已有一兩個日子在考慮中。對於延期安排，他坦言，「情感上唔想（延期），但理性上要延。始終我自己做咗呢行40年，改親期（票房）都唔好…希望今次可以打破宿命。」他認為片有片命 ，票房只一時，希望觀眾即使在上映時未有入戲院觀看，日後也能在串流平台欣賞。
提到電影巿道，邱禮濤直言，「相信未來兩三年，大家都會用『唔好』嚟形容，但我覺得香港電影仲喺度，唔使諗得太悲觀。不如將精力、思考能力諗下咩故事，諗下點樣跑錢、搞好個劇本，做下呢啲嘢。用時間嚟擔心，其實好浪費。」
至於可會影響金像獎或其他影展提名，入行多年的邱導自言對獎項已沒大感覺，亦不打算符合入圍資格舉行特別放映，「反而覺得miss咗個timing，對於戲中演員，尤其兩位年輕演員（AK及阿Bean），可能有啲心急……正如張愛玲講，獎項就早啲攞，而家到我咁嘅年紀，我真係三分鐘就開心完㗎喇！」他坦言也曾考慮是否優先放映5場，以取得入圍角逐的資格，「延期就係延期，就唔好咁多奇奇怪怪、大家唔係好明嘅嘢，有時最慘係連自己都唔明，唔好啦！所以，出年見啦！」