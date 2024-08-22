邱鋒澤孖蔡思韵赴日本拍催淚MV 連拍三日「史上最攰」

即將來港演出《10 邱鋒澤出道10週年音樂會 香港站》的創作歌手邱鋒澤， 日前發布新歌《摺痕》，作為出道10周年送歌迷的驚喜，他更特地請來氣質女神蔡思韵雙雙赴日本拍MV，兩人首次演情侶，一連拍三天，他笑言滿有挑戰性，「我們兩天加起來睡不到5小時，也是我第一次連續3天拍攝。」MV團隊更形容是「有史以來最攰MV。」蔡思韵初次跟邱鋒澤合作，大讚對方有才華，「拍攝前有點擔心鋒澤是很Cool的男生，結果完全不是，很Gentlemen也很Nice。」

《摺痕》由賴佑政作曲、金曲獎最佳作詞人葛大為填詞，講述一段感情如同不會復原的傷疤，就算對方已經離開，但情感已經烙印在心中不會抹去。邱鋒澤指創作團隊花了一年準備這歌，「摺痕這首歌如果要簡單說明的話，我覺得是與傷痛共存，用『紙張經過翻折留下的痕跡』比喻成生命中無法被抹滅的感情，這個概念是我以往的歌曲中沒有出現過。」MV推出後，不少粉絲留言指MV催淚又好聽：「最後鋒澤哭的時候我也跟著哭了！鋒澤的演技帶入感好強！」、「MV的後勁也太厲害，整個哭到不行！」

唯美畫面 揪心劇情

MV講述邱鋒澤面對患重病的戀人，暖心陪伴對方走生命最後階段的一段路。MV劇情雖然揪心，卻也唯美的呈現日本的文化及風景，包括：東京鐵塔、川越冰川神社、夏日祭典等。邱鋒澤自言有10年沒去日本，決定來日本感受當地文化，作為出道10年給歌迷的驚喜。談到最深刻的片段，邱鋒澤與蔡思韵皆表示：「在東京鐵塔旁的天台！」兩人挑戰互相幫對方拍照留念，邱鋒澤笑說：「其實我對這個挑戰蠻沒有信心的，因為我平常都是被拍的那個。」

邱鋒澤出道10週年紀念專輯《COlOR Free》精裝版也在香港開始預購，平裝版則於10月初發行，邱鋒澤表示：「很感謝歌迷們這10年的支持，讓我有機會可以不斷的做出作品給大家，目前我的10週年音樂會已經跑了台北、高雄、新加坡場，接下來還有台中及香港，未來也希望可以到更多地方去表演。」