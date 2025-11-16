邱鋒澤與豐澤夢幻聯動 開箱聰豐B盲盒送給樂壇好友

邱鋒澤對首次跟港產IP合作，感到十分高興：「因為上次在IG發文，有很多歌迷好奇是甚麼樣子的合作，我覺得很有趣的是，鋒澤跟豐澤有相同的名字，所以一直期待合作，也覺得很驚喜，相當好玩！」邱鋒澤今次合作是最好的生日禮物：「我覺得歌迷好像是我的銷售人員，一直去幫我努力找工作機會，這次的合作我覺得很好玩。」

經常來香港開演唱會的邱鋒澤，除了恍如「半個地膽」一樣「港飲港食」外，原來也是「打卡達人」，他說：「我常常在香港路上看到豐澤的店面，雖然沒有時間進去逛，但我每次看到豐澤logo時都會拍照，因為覺得很有趣！之前也有歌迷在豐澤店面打卡tag我，沒有想到真的可以合作。」

適逢聖誕將至，豐澤推出自家人氣角色「聰豐B」限量盲盒系列，四大造型全面亮相，邱鋒澤亦率先開箱「聰豐B」盲盒，並說：「我覺得『聰豐B』盲盒很可愛，而且『聰豐B』給人的感覺是活潑可愛又開心，色彩也比較鮮艷一點，覺得很療癒，跟自己的氣質蠻像的。」邱鋒澤又指，偶爾會去抽盲盒，但通常都比較理性，最多一次抽3個，又覺得抽盲盒是一種體驗。