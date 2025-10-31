邱鋒澤37歲生日 潮掛「聰豐B」望來港出席活動吸金

今天（10月31日）是台灣歌手邱鋒澤的37歲生日，昨日把握36歲的「尾巴」，上載一輯型爆街拍照片宣傳新歌《無心街》的MV，並寫：「等等8點誰會看無心街 」順道宣布將於11月及12月舉行全新專輯《Lines》北中南巡迴音樂會，令一眾「鋒蜜」驚喜滿分！除了「我在街頭等你」的意境吸睛外，深色系的OOTD中驚現一隻Sharp醒兼可愛的蜜蜂公仔，更吸引一眾「鋒蜜」熱烈討論，紛紛留言查詢蜜蜂公仔的真正身份，大讚小蜜蜂跟鋒澤很配，甚至笑問是否鋒澤的專屬周邊產品的新朋友！其中有網民賣口乖激讚偶像成功靠「潮娃」減齡，並說：「哇哪來的玩偶！你年輕10歲欸！」、「看不出來要37了，好帥喔！」、「掛娃娃好年輕喔！很潮喔！」認真識做！