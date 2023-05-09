邵初取代曾志偉愛將波波 升呢拍住姚子羚做「曾女郎」陪出差

無綫總經理曾志偉日前到珠海出席樓盤活動，陪伴佢於身旁嘅仍然係去年12月同佢去過新加坡出席活動嘅姚子羚，但另一位「曾女郎」就唔係一向被指曾志偉愛將嘅黃婧靈（波波），而係2021年香港小姐季軍兼友誼小姐邵初。邵初更在公開活動中獻唱；事後，邵初於社交平台出PO分享心情，表示感恩能參與其中：「能與曾生和子羚搭檔學到很多！還要謝謝每一位的照顧和指導！#記錄一下第一次演唱」，邵初僅短短出道兩年，就可以與姚子羚平起平坐成為「曾女郎」陪總經理出Trip，可見相當得寵，地位甚至超越波波。而其實，波波喺3月做完節目《健康必殺食》其中一集嘉賓後，就已經無新作，IG上所分享嘅照片都係有關做運動同飲飲食食，似乎未見有新工作拍攝。

反觀，中越混血兒邵初入行初期已被安排跟黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》及《北京冬奧》、擔任《識貨2》、《新春開運王》、《思家大戰》等綜藝節目嘉賓，以及提名《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」；更加估唔到嘅係，曾志偉表哥馬時亨日前搵嚟邵初與佢拍檔主持節目《馬時亨 香港情》，馬時亨更大讚對方人又靚，口齒又伶俐，聽到邵初面都紅晒，而邵初就表示與馬時亨合作係佢嘅榮幸。