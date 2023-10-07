邵子風再爆呂方太太伍惠寶呃寡婦錢：我發誓天一定收你

呂方的太太伍惠寶（Rainbow）日前遭楊詩敏（蝦頭）前男友邵子風在網上公開追數，指她欠款70萬元，其後，伍惠寶亦有現身，並在帖文留言還擊，指事件從來不涉及借錢，是邵先生五年前主動找她想投資當時公司的業務，更指控多年來受對方騷擾，雙方在網上展開罵戰。

邵子風昨晚再於社交網以長文公開力數伍惠寶，他寫道：「好x嘔心呀企業家！要錢時就動之以情，簽嘢時變成投資，唔緊要，投資咪投資囉。點解投資，你會提出還款日期？乜嘢投資係會還款嘅？點解投資者從來無數睇？點解從來無人報告生意進度？無厘頭執左公司、自己走去破產，係咩嘢玩法？然後四出去搵同學『動之以情』，保持自己生活質素，住大屋、揸靚車、養番狗、打本俾細佬做生意… 就係唔找數！執左公司好似大撚晒咁！」

邵子風更大爆伍惠寶連寡婦的錢都扼，並炮轟對方賤格：「我有個同學，寡婦帶住個小朋友，人地連亡夫都搬出黎求佢，佢咪一樣唔撚俾！人地當初俾錢你，係因為友情，人地問你攞番錢，你就變番做企業家講生意！可憐人地孤兒寡婦嘅生活費就俾你吃喝玩樂！你個人賤格到咁，我仲期望你會找數？」他續指：「間公司本身就係響前男友度呃番黎！後來識到大明星之後仆住去果D唔好講啦！仲有呀，另一個前男友即係我同學，又俾你滾幾舊，佢講到明唔追啦！費時俾人知佢柒！你自己做乜你自己最清楚啦！法律郁唔到你，因為你識玩！咁點吖？等天收囉！你個冚xx，跟住大明星，破產你都做得出！你叻！天實收你！我話嘅！我發誓講一句！天一定收你！」