邵子風向呂方太太追數反被諷食軟飯　激動反擊稱「傳媒餵乜你就食乜」

曾與楊詩敏（蝦頭）拍拖嘅邵子風，前日（5日）突然喺社交網站出PO向呂方太太伍惠寶（Rainbow）公開追數70萬，追數一事嚟到今日持續發酵，下午再出PO指自己已經冇諗過收得返啲錢：「我已經無諗過會收得番D錢。但求將你惡行公諸於世，提醒你身邊朋友，免招損…所有跟進，我統一在fb公布。」

喺前日，邵子風喺社交網站出PO向呂方太太伍惠寶公開追數，除咗以「歌手呂方太太伍惠寶小姐 見字請主動聯絡我 否則我交專人處理」之外，仲公開疑似二人嘅對話截圖：「2019年2月message 2018年100萬出，2020先收得番你30萬…餘額70萬 未計你呃其他同學錢！你已讀不回繼續扮無嘢…我直接搵東張開你兩公婆波！睇下邊個要面子多d！」之後，伍惠寶喺帖文留言：「我可以正面在這裏公開回應」，邵子風回覆：「哈哈！請問你呃過幾多個同學錢？有無D係我未知？」

「人地連亡夫都搬出黎求佢」

去到噚日（6日），邵子風再發文直指對方嘔心，力數對方不是：「好X嘔心呀企業家！要錢時就動之以情，簽嘢時變成投資，唔緊要，投資咪投資囉。點解投資，你會提出還款日期？乜嘢投資係會還款嘅？點解投資者從來無數睇？點解從來無人報告生意進度？無厘頭執左公司、自己走去破產，係咩嘢玩法？然後四出去搵同學「動之以情」，保持自己生活質素，住大屋、揸靚車、養番狗、打本俾細佬做生意… 就係唔找數！執左公司好似大X晒咁！

邵子風大爆對方連寡婦嘅錢都呃：「我有個同學，寡婦帶住個小朋友，人地連亡夫都搬出黎求佢，佢咪一樣唔X俾！人地當初俾錢你，係因為友情，人地問你攞番錢，你就變番做企業家講生意！可憐人地孤兒寡婦嘅生活費就俾你吃喝玩樂！你個人賤格到咁，我仲期望你會找數？」

邵子風又提到：「間公司本身就係響前男友度呃番黎！後來識到大明星之後仆住去果D唔好講啦！仲有呀，另一個前男友即係我同學，又俾你滾幾舊，佢講到明唔追啦！費時俾人知佢X！你自己做乜你自己最清楚啦！法律郁唔到你，因為你識玩！咁點吖？等天收囉！你個XXX，跟住大明星，破產你都做得出！你叻！天實收你！我話嘅！我發誓講一句！天一定收你！」