邵子風向呂方太太追數反被諷食軟飯　激動反擊稱「傳媒餵乜你就食乜」

曾與楊詩敏（蝦頭）拍拖嘅邵子風，前日（5日）突然喺社交網站出PO向呂方太太伍惠寶（Rainbow）公開追數70萬，追數一事嚟到今日持續發酵，下午再出PO指自己已經冇諗過收得返啲錢：「我已經無諗過會收得番D錢。但求將你惡行公諸於世，提醒你身邊朋友，免招損…所有跟進，我統一在fb公布。」
喺前日，邵子風喺社交網站出PO向呂方太太伍惠寶公開追數，除咗以「歌手呂方太太伍惠寶小姐 見字請主動聯絡我 否則我交專人處理」之外，仲公開疑似二人嘅對話截圖：「2019年2月message 2018年100萬出，2020先收得番你30萬…餘額70萬 未計你呃其他同學錢！你已讀不回繼續扮無嘢…我直接搵東張開你兩公婆波！睇下邊個要面子多d！」之後，伍惠寶喺帖文留言：「我可以正面在這裏公開回應」，邵子風回覆：「哈哈！請問你呃過幾多個同學錢？有無D係我未知？」
「人地連亡夫都搬出黎求佢」
去到噚日（6日），邵子風再發文直指對方嘔心，力數對方不是：「好X嘔心呀企業家！要錢時就動之以情，簽嘢時變成投資，唔緊要，投資咪投資囉。點解投資，你會提出還款日期？乜嘢投資係會還款嘅？點解投資者從來無數睇？點解從來無人報告生意進度？無厘頭執左公司、自己走去破產，係咩嘢玩法？然後四出去搵同學「動之以情」，保持自己生活質素，住大屋、揸靚車、養番狗、打本俾細佬做生意… 就係唔找數！執左公司好似大X晒咁！
邵子風大爆對方連寡婦嘅錢都呃：「我有個同學，寡婦帶住個小朋友，人地連亡夫都搬出黎求佢，佢咪一樣唔X俾！人地當初俾錢你，係因為友情，人地問你攞番錢，你就變番做企業家講生意！可憐人地孤兒寡婦嘅生活費就俾你吃喝玩樂！你個人賤格到咁，我仲期望你會找數？」
邵子風又提到：「間公司本身就係響前男友度呃番黎！後來識到大明星之後仆住去果D唔好講啦！仲有呀，另一個前男友即係我同學，又俾你滾幾舊，佢講到明唔追啦！費時俾人知佢X！你自己做乜你自己最清楚啦！法律郁唔到你，因為你識玩！咁點吖？等天收囉！你個XXX，跟住大明星，破產你都做得出！你叻！天實收你！我話嘅！我發誓講一句！天一定收你！」
結果令到疑似伍惠寶再次現身，回應網民並澄清不涉及借錢：「從來不涉及借錢，邵先生白紙黑字入股的， 我有文件作證， 不過公司當時經歷運動及疫情， 絕對沒有條件股東退股便立即退股，這是一個非常正當的商業行為，而不是隨心情而設立的遊戲！」
「白痴睇娛樂新聞當匿響我床下底？」
另外，亦有網民留言指以為呂方好正經，佢就為老公護航留言話：「呂方是好正經，這是股東入股的事情，唔知道跟我先生有什麼關連？？不過邵先生以為他是公眾人物便可以任意妄為，亂說一通，他想在這個平台公審我，我都想取回一個公道。」
同時，亦有網民指邵子風食軟飯，如果唔係蝦頭，都唔知佢係邊個：「埋同你一樣，成世食軟飯，靠女人，唔係蝦頭，都唔知你咩水，分左手，記者都只係話你係蝦頭前男友。真係笑死人」
而邵子風亦有回應：「我幾時食軟飯？我食過軟飯我XXX！攞證據出黎同我對質，唔好藏頭露尾Xup。記者寫乜我控制到？白痴睇娛樂新聞當匿響我床下底？你食X屎啦！你真係笑死人啦垃圾！」
之後，邵子風再出PO上載與該網民對話截圖，並寫上：「對於所有不實指控，隨時歡迎當面對質！我多年來都係做生意，夠食夠駛比較知足，連同普通朋友食餐飯都習慣埋單，亦從不欠人人情。好多人心智有問題，傳媒餵乜俾你，你就食乜。人類嘅腦袋其實係好好好好叻！你唔用真係好浪費…」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈