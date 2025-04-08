邵美琪現身《92黑玫瑰對黑玫瑰》放映活動 獲補祝生日 對粉絲有求必應

60歲的邵美琪（Maggie）保養得宜，「香港流行文化節2025 : 囍戲連場 - 香港喜劇電影」前晚舉行《92黑玫瑰對黑玫瑰》放映活動，女主角之一的邵美琪應香港電影資料館邀請現身文化中心大劇院跟影迷見面，Maggie甫出現在台上便獲得全場掌聲歡迎，她憶述說：「當年拍這部電影時，每天開工也很開心，因為 Bobo姐（馮寶寶）、家輝哥（梁家輝)）、詩姐（黃韻詩）同毛舜筠也教了我很多，他們雖然是我的前輩，但他們真的很Nice，他們過了很多招給我，就算大家在等埋位不用拍攝時，除了有關工作上的事外，他們也會和我分享人生大事。」Maggie續說：「我對電影中那間充滿機關的大屋依然印象深刻，不過它早已被拆卸了，大家也花了不少心機在大屋裡拍攝。」

在和觀眾互動環節中，有觀眾問Maggie有那些戲種她是很想拍攝的？Maggie答：「應該都是喜劇，因為拍喜劇可以令到自己和大家也開心。」導演劉鎮偉也特別拍視頻和大家分享《92黑玫瑰對黑玫瑰》對他的義意，在視頻中他說：「這部電影是我向粵語長片致敬，我希望喜劇電影能帶給大家天馬行空、意想不到的效果。」

當晚有很多Maggie的粉絲到場支持她，除了獻花和送上禮物補祝她生日外、有粉絲帶同珍藏多年的《92黑玫瑰對黑玫瑰》 LD（12寸Laser Disc）給她簽名，最後Maggie更有求必應逐一和每個粉絲合照留念。