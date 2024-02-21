邵音音大埔寓所遭賊人爆竊 CCTV見小偷拉開櫃門搜掠後閂番門

邵音音日前在社交平台留言，自揭在大埔的住所遭賊人爆竊，幸好對方只是偷了錢，自己沒有受傷。她更指賊人把她家的CCTV全拔掉，而且入屋時一點聲響也沒有，「我說要報警，有人說報警沒用。這是我一生第一次家中被盜，我的一生被盜了，現在連用的東西都被偷，偷吧！反正我走的時候什麼也帶不走。賤命一條。小偷來過我家若改善了你們的生活，祝福你！拜託不要再來了，白忙！」

音音姐在留言區暗示可能是熟人所為，「我當然想報警，有人乘機發脾氣，各人想法不同」。她又提到賊人的特徵︰「CCTV錄得很清楚，戴白帽，口罩，沒戴手套，脫鞋，穿襪，年輕人，動作很輕。拿手電筒。家裡有人都敢偷，還留這麽久。個子過170。」其後她再更正稱賊人戴上薄手套。」她續指家裡有很多獎，但錢不多，更謂︰「有些人家裡本身就養了大賊，那還有東西偷？」