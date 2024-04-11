郎朗成中國首位音樂家揚威荷李活星光大道 帶混血靚妻出席授星儀式

今日，世界著名的頂級古典鋼琴家郎朗在荷李活星光大道(Hollywood Walk of Fame)出席授星儀式，在星光大道上留下屬於郎朗的個人星印，其德韓混血靚老婆Gina Alice當然也有到場。郎朗成為有史以來第一位獲此殊榮的中國音樂家，也是首位亞洲鋼琴家在荷李活星光大道摘星。20世紀僅有四位偉大的古典鋼琴家，計有霍洛維茨、魯賓斯坦、塞爾金、帕德雷夫斯基，擁有荷李活星光大道上的一顆星，而郎朗則是21世紀以來首位獲得此成就認可的鋼琴家。授星儀式由荷李活商會總裁兼首席執行官Steve Nissen主持，環球音樂集團全球古典與爵士樂部門總裁兼首席執行官Dickon Stainer和環球音樂集團執行副總裁Michele Anthony致辭對郎朗表示祝賀。

演奏中國曲目《茉莉花》 此次星光大道摘星，作為華人之光閃耀荷里活，郎朗在獲獎感言中表示，音樂具有凝聚力，讓不同文化背景的人們彼此溝通、激發情感共鳴。他將分享音樂視為使命，希望能夠繼續激勵盡可能多的人學習一門樂器，無論是鋼琴還是其他樂器。他說道：「感謝一路走來每一位朋友對我的支持，感謝我的粉絲，感謝我的祖國中國。鋼琴是我生命中最珍貴的禮物，我將永遠心存感激。」授星儀式尾聲，郎朗還特別演奏了兩首樂曲，包括一首中國曲目《茉莉花》。