林文龍與郭可盈的女兒林天若(Tania)近日趁着復活節,拍片大談對宗教信仰的看法,片中的她以全英文跟大家分享。

適逢復活節,作為基督徒的林天若跟大家分享信仰,操一口流利英語的她談及與神的關係及對信仰的想法。她又寫道:「Amen 💞💌」媽媽郭可盈於帖文下留言:「Hallelujah ❤️🙏🏻🌟」林天若於留言中回覆友人:「i’ve always been a Christian and i was baptised when i was 5, long time no see auntie 🫶🏻」