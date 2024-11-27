郭可盈生日孖老公出席活動認想拍劇 林文龍無做總裁做嘢講求享受

林文龍與郭可盈兩公婆近年甚少一齊出席公開場合，今日(27日)他們到中環出席活動，適逢是郭可盈的55歲生日，林文龍表示與女兒會各自準備驚喜給她，已安排好餐廳一家人食飯。 他自翊所有紀念日從不忘記，但不會在特定的日子炮製特別驚喜，認為兩個人一齊最緊要開心，每天都是節日。郭可盈聞言直認老公在浪漫方面沒有甚麼天份，「佢唔會好花巧，(林文龍︰你唔覺啫！)佢有嘅係真心真意，平日關愛係最珍貴！」問到郭可盈的生日願望，她希望是世界和平，大家可以健康快樂生活。

談起當年結婚的情景，郭可盈表示記憶猶新，有時會跟女兒重溫結婚片段，女兒每次看都很開心。林文龍表示今年是他們結婚20周年紀念，適逢又是主辦機構成立20周年的大日子，並提起當年今日是主辦邀請他們出席活動，是他們的老客戶，夫婦二人見證大會創辦廿年的同時，對方也見證住他們的婚姻20周年，所以今日到場一齊好好慶祝。

早前郭可盈到國內登台演出，問到是否準備復出，她表示最緊要是時間可以配合到，又遇到一個適合的邀請，「最緊要件事係開心，就同大家見面。」至於會否拍劇，她鬆口說︰「我隨時都ready，有好嘅團隊、好嘅劇本、合適嘅角色就好啦！」但坦言一切都要講緣份。問到會否支持老婆拍劇，林文龍坦言來到現在的年紀，最重要可以做多些自己喜歡的工作，好好享受。

林文龍數年前擔任「亞洲心動娛樂」副總裁，他表示已經離職，他說︰「冇啦！離開咗啦，可遇不可求啦，去到呢個年紀，最主要享受人生同埋開心，工作生活都好要揀一啲自己鍾意嘅嘢去做，唔啱嘅就唔做。(係咪多咗時間去踢波？)我一直都有踢㗎！其實我係一個被演藝事業埋沒嘅球員嚟！生不逢時！如果我依家喺球壇，應該賺好多錢！」他又稱明星足球隊會把他踢波的片段剪輯放上網「炫耀」一番，笑謂自己一直都很低調踢波。

林文龍與郭可盈由拍拖到結婚組織家庭，已經走過29年，他表示由朋友到轟轟烈烈嘅愛情，到依家係好溫馨的親情，當中經歷過好多高高低低，回望一切都是很普通，最緊要是珍惜當下，珍惜對方，這樣才可以享受每一天。他說︰「我都有同佢講，我哋沿途仲有好多風光要睇，所以我哋一定要珍惜大家！」