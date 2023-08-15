郭可盈 、宣萱 、陳慧珊、 蔡少芬、關詠荷 重溫90年代TVB職場女強人

《刑事偵緝檔案》：年輕記者為真相而戰 高婕 （Jessie）郭可盈 飾 一說起TVB的警探劇集，相信不少人都會想起1995年播出的《刑事偵緝檔案》。此劇講述正義感十足的時事雜誌記者高婕（Jessie）在採訪時意外結識了由陶大宇飾演的警探張大勇，與他一同偵查兇殺、綁架等不同刑事案件的故事。 在初相識的時候，年輕熱血的Jessie為了查案和得知更多獨家消息而接近大勇，多番做出「踩界」的行為，使大勇為之氣結。儘管有時Jessie會冒險地參與查案，行為較為莽撞，但為的不是嘩眾取寵，不是為了雜誌銷量，而是為尋求真相，以至為受害人發聲。Jessie勇敢求真，希望透過客觀和詳盡的報道揭露社會的不公義，是一名專業稱職的記者。 由於《刑事偵緝檔案》深受觀眾歡迎，TVB更於同年開拍及播出第二輯《刑事偵緝檔案II》，而同系列的《刑事偵緝檔案III》亦於1997年播出。

《壹號皇庭》：敢愛敢恨的法律界天之驕女 程若暉（Sam）宣萱 飾 《壹號皇庭》系列創造了不少經典角色，在1995年播出的《壹號皇庭IV》才加入的程若暉（Sam）可算是當中教人難忘的女角之一。Sam是一名出色的大律師，出身於法律世家，父親更是德高望重的大法官。在法庭上的她英氣十足，冷靜、機智又謹慎，是法律界天之驕女，但私底下的她幽默、性格開朗、率直、待人真誠友善，角色相當討好。除了工作能力和態度備受讚賞，Sam不拖泥帶水、勇敢追愛的愛情觀更讓觀眾津津樂道。 本來Sam有一名青梅竹馬的醫生男朋友Stephen（馬浚偉 飾），但在與師爺Michael（陶大宇 飾）多次相處，並了解其對失蹤女友的癡情後，Sam發現自己不知不覺間愛上了Michael。面對自己移情別戀，儘管Sam深知Michael還在等他的女友，不會接受自己的愛，但她仍然向Stephen坦承自己變了心，果斷地提出分手，並懇求他的原諒，因為她認為這樣欺瞞Stephen對他並不公平。 其後Sam和Michael一同經歷多番變故，加上Sam的大膽追求，Michael終於被她打動，放下前情，與她走在一起，成為《壹號皇庭》系列中其中一對經典的情侶。

《鑑證實錄》：專業人士「天花板」 冷靜睿智女法醫 聶寶言（Pauline, Dr. Lip） 陳慧珊 飾 陳慧珊是一個與別不同的女演員，在她出道成為演員前曾擔任TVB明珠台的新聞節目及天氣節目主持、記者及編導等工作。也許是她的經歷，以及幹練、端莊的外貌和知性的氣質，因此經常飾演職場女精英的角色，說她是「專業人士專業戶」也不為過。在她飾演過眾多專業人士角色中，《鑑證實錄》的聶寶言定是最深入民心的一個。1997年，陳慧珊領銜主演《鑑證實錄》，飾演一名堅強、獨立、睿智的女法醫聶寶言。 要知外界對法醫這個職業很講求「專業度」和「信服感」，而陳慧珊在此劇中經常身穿整齊的套裝、戴上金絲眼鏡，配上她獨有的知性感，單是造型已予人說服力；加上專業台詞和她精湛的演技，讓人感覺聶寶言就是為陳慧珊量身訂造的角色。聶寶言這個角色讓不少人開始對法醫這個獨特的職業產生興趣，更成為嚮往獨立、知性的年輕女觀眾之楷模，不禁在她身上投射出自己對未來的想像。

《妙手仁心》：及時行樂的非一般女醫生 唐姿禮（Jackie） 蔡少芬 飾 《妙手仁心》中的Jackie打破了醫生斯文莊重的刻板印象，開朗活潑又好玩的她，甚至帶着「小三八」的特質，有時有點好管閒事，就像我們身邊的朋友一樣真實。除此以外，Jackie在劇中多次騎電單車，亦盡顯英氣的一面。雖然好動貪玩，但她工作時卻非常認真嚴謹，是一名出色的急症室醫生。 然而，由於她外表與談吐不是典型的醫生模樣，因此容易被誤會她是玩世不恭的人。《妙手仁心》的男主角，內斂、處事一絲不苟的腦外科醫生程至美（吳啟華 飾）在最初認識Jackie時，亦對她留有負面印象。 後來程至美見識到Jackie行醫時專業、認真的態度，以及對患者的關懷，才看出了她的醫者仁心；加上知道Jackie對年輕時入罪坐牢的男朋友不離不棄，了解到Jackie是一個有情有義的好女子，其後更與她墮入愛河。