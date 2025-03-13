郭可盈 林文龍結婚21周年 14歲女兒天若送上甜蜜祝福

郭可盈、林文龍於2004年結婚，21年來，兩人一直是娛樂圈中模範夫婦。今年3月10日是他們結婚21周年，郭可盈在社交平台上，分享了一家三口的慶祝合照，並寫道：「又一年的310周年密碼＃21＃，一大清早收到親愛女兒的祝福。妳總是那麼孝順、懂事，重乖巧、善良，窩心的！愛妳愛妳愛妳千億個世紀！」郭可盈的帖文一出，獲大量fans按讚，陳敏之更以心心emoji，祝福郭林二人。