熱門搜尋:
啟德體育園 網上熱話 上然 金像獎2025 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-03-13 07:30:00

郭可盈 林文龍結婚21周年 14歲女兒天若送上甜蜜祝福

分享：
天若非常孝順，陪伴爸媽慶祝結婚21周年。

天若非常孝順，陪伴爸媽慶祝結婚21周年。

adblk5

郭可盈、林文龍於2004年結婚，21年來，兩人一直是娛樂圈中模範夫婦。今年310日是他們結婚21周年，郭可盈在社交平台上，分享了一家三口的慶祝合照，並寫道：「又一年的310周年密碼＃21＃，一大清早收到親愛女兒的祝福。妳總是那麼孝順、懂事，重乖巧、善良，窩心的！愛妳愛妳愛妳千億個世紀！」郭可盈的帖文一出，獲大量fans按讚，陳敏之更以心心emoji，祝福郭林二人。

天若連續多天陪伴媽媽、爸爸慶祝結婚周年。 父女兩擺出趣怪「甫士」讓媽媽拍照。 林文龍被前世情人收服。 天若傳短訊祝福爸爸、媽媽。 林文龍與妻女碰杯慶祝結婚周年。

郭可盈、林文龍的14歲女兒林天若(Tania)，還發訊息給媽媽表示：「Your daughter is sooo proud to have such wonderful parents muah muah。」可盈回應道：「Thank you dearestttt Tania! We are soo proud and happy to have such a lovely daughter like you﹗」

adblk6

天若不僅外貌出眾，還非常之貼心，在社交平台上發送祝福，寫道：「Happy 21st anniversary! Cheers to more and more loving years together! Love you both LOTSSSS。」母女間充滿濃濃愛意的對話，讓人感受到這個家庭的溫暖與幸福。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能