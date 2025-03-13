郭可盈 林文龍結婚21周年 14歲女兒天若送上甜蜜祝福

郭可盈、林文龍於2004年結婚，21年來，兩人一直是娛樂圈中模範夫婦。今年3月10日是他們結婚21周年，郭可盈在社交平台上，分享了一家三口的慶祝合照，並寫道：「又一年的310周年密碼＃21＃，一大清早收到親愛女兒的祝福。妳總是那麼孝順、懂事，重乖巧、善良，窩心的！愛妳愛妳愛妳千億個世紀！」郭可盈的帖文一出，獲大量fans按讚，陳敏之更以心心emoji，祝福郭林二人。
郭可盈、林文龍的14歲女兒林天若(Tania)，還發訊息給媽媽表示：「Your daughter is sooo proud to have such wonderful parents muah muah。」可盈回應道：「Thank you dearestttt Tania! We are soo proud and happy to have such a lovely daughter like you﹗」
天若不僅外貌出眾，還非常之貼心，在社交平台上發送祝福，寫道：「Happy 21st anniversary! Cheers to more and more loving years together! Love you both LOTSSSS。」母女間充滿濃濃愛意的對話，讓人感受到這個家庭的溫暖與幸福。